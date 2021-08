Jak uvedl zakládající předseda IBD Ivan Macourek, družstvo bylo založeno v roce 1999 s cílem výstavby postupně 44 bytových jednotek ve třech domech v Rakovníku. Investici hradily vklady družstevníků, dále hypotéka družstva a dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

Podle nastavených pravidel bylo příjemcem dotace město, které finanční prostředky převedlo a ručilo, že po dobu dvaceti let budou stavby sloužit opravdu k bydlení.

„Jako nástroj k této garanci sloužil i zápis spoluvlastnického podílu města do katastru. Po uplynutí vázací doby dvaceti let měl být podíl města podle pravidel podpory dotačního programu bezplatně převeden na družstvo,“ uvedl Macourek.

Rozhodne zářijové zastupitelstvo

S jeho tvrzením ovšem rakovnická radnice nesouhlasí. „Ve smlouvě, která byla uzavřena před dvaceti lety jsme žádnou zmínku o bezúplatném či symbolickém převodu nenašli. Rada města na základně právního rozboru, který jsme si nechali zadat, bezplatný převod nedoporučila. Podle názoru advokátní kanceláře by došlo k porušení zákona o obcích, neboť se může směnit pouze za odhadní cenu,“ vysvětluje postoj vedení města starosta Luděk Štíbr.

O dalších krocích bude rozhodovat zářijové zastupitelstvo. Pokud by se zastupitelé rozhodli odprodat družstvu zbylých 35 procent podílu za tržní cenu, vzniklý požadavek města k IBD je odhadován na více než 28 milionů korun. Každý družstevník, který získal na jeden byt státní dotaci 270 000 korun, by teď musel podle požadavků města uhradit do městského rozpočtu asi 507 000 korun za menší a 688 000 korun za větší byt.

Mění město stanoviska?

K problému se vyjádřil i tehdejší starosta města Miloslav Mánek, který se přiklání k požadavku družstva na bezplatný převod, protože jinak by původní záměr dotace byl postavený na hlavu, protože poskytovatelem dotace bylo ministerstvo, ne město.

Samotná investice se uskutečnila v první části roku 2001 a celkové náklady u většího bytového domu tehdy činily 22,5 milionu korun. Z toho přes 7,6 milionu tvořila zmíněná státní dotace, 14,6 milionu byly prostředky družstva a z rozpočtu města šlo 94 tisíc korun. Podobné to bylo i u dalších dvou domů.

Družstvo IBD v čele se současným předsedou Radimem Knorem nyní navrhuje úhradu pozemku v ceně, kterou dalo město. Dále navrhuje uhradit vícenáklady za projektovou dokumentaci ve výši asi celkem 200 tisíc korun.

„O tom jednáme s vedením města včetně právního zastoupení Hany Marvanové. Město během jednání mění svá stanoviska, během minulých dvaceti let se ke svému majetku nehlásilo a jako spoluvlastník se nechovalo a nezajímalo se o náklady na provoz domu včetně daně z nemovitosti a pojištění,“ pronesl Knor.

Ten také upozornil na to, že při schůzce s vedením města byl poskytnutý výklad trojice ministerstev k tomuto problému, aby byly vyvráceny obavy města, že se v případě bezplatného převodu bude chovat jako špatný hospodář.

Podle starosty chybí zmínka bezplatnosti

Je možné, že rakovničtí zastupitelé v září rozhodnou odhlasovat symbolický převod, ovšem podle rakovnického starosty musí počítat s tím, že může dojít k problémům, jako v některých dalších městech, kde tak učinili.

„Jsou konkrétní příklady v Praze či Říčanech, kde byla podána žaloba na členy zastupitelstva, kteří hlasovali pro tento nestandardní převod nebo prodej,“ pronesl Štíbr a připomněl, že doporučení ministerstev na symbolický převod se týkalo měst, která měla ve smlouvách klauzuli o symbolickém převodu.

„Pak mohou města postupovat v rámci závazku, ale v souladu se zákonem o obcích. My ovšem žádný důvod o převodu za nestandardní cenu nenacházíme,“ pronesl starosta, který vyjádřil pochopení nad vlastníky, kteří si byt koupili od původních majitelů za tržní cenu.

„Chápu, že nechtějí platit něco dalšího a mohou být překvapeni a rozlíceni. Oni ovšem nekupovali byt, ale pouze dvoutřetinový podíl,“ uvedl Štíbr.

Konečnou podobu sporu tedy může dát už zářijové jednání zastupitelstva města, celá kauza však může mít i soudní dohru.