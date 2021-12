Rozdíl mezi plánovanými příjmy a plánovanými výdaji je dorovnán financováním, které je složené ze zůstatku finančních prostředků na běžných účtech ve výši 60 milionů korun a z přijatého dlouhodobého úvěru na rekonstrukci Víceúčelového studijního a společenského centra, jenž činí 75 milionů korun. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 353 miliony Kč, a to dle schváleného rozpočtového výhledu města na období 2022 až 2024, dle skutečného plnění rozpočtu za předchozí rozpočtový rok, dle výpočtu daňových příjmů a dle kvalifikovaného odhadu příjmů s dopadem pandemie covidu.

Při sestavování rozpočtu vedení města počítalo s prudkým navýšením cen energií od příštího roku, což se projevilo u navýšených výdajů, například u veřejného osvětlení byl nárůst čtyřnásobný. Město má navíc mimo rozpočet připravenou finanční rezervu ve výši 20 milionů na mimořádnou situaci. Na burze energií Rakovník společně s ostatními městy v regionu vysoutěžil ceny v případě elektřiny trojnásobné, v případě plynu dokonce čtyřnásobné.

Obrovské množství energie spotřebuje především aquapark, kde by ovšem navýšení nákladů nemělo být tak markantní, jak se původně předpokládalo. „Díky oživení kogenerační jednotky to vypadá, že nárůst cen by mohl být nižší, než se počítalo. Ušetří se zhruba padesát procent energií, což nevypadá vůbec špatně,“ pronesl rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Co se týče investičních akcí, s jistotou se v příštím roce realizuje parkoviště Park and Ride nad autobusovým nádražím, kde má vzniknout více než šedesát míst. Náklady budou činit bez mála 6 milionů korun. „Čekáme, zda vyjde dotace. Dotační titul má být stoprocentní, ale i kdybychom dotaci nezískali, určitě budeme parkoviště realizovat,“ ujistil Štíbr. V plánu je také vybudování skateboardového hřiště v Trávnické ulici. V návrhu rozpočtu města je pro něj vyhrazena 6,3 milionu korun. Dále pak vstupní parter a vybavení nově vznikajícího Víceúčelového studijního a společenského centra, dohromady s rozpočtem ve výši přibližně 25 milionů korun. Počítá se také s modernizací městského kamerového systému, kdy vznikne jeden nový kamerový bod, jeden bude rekonstruován. S velkou pravděpodobností by v následujícím roce mělo dojít také ke zřízení obousměrné komunikace u nemocnice, která nahradí stávající panelovou cestu.