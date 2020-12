Zatím ovšem není jasné, jak se do příjmů města promítne úbytek peněz v důsledku snížení výběru daně kvůli koronaviru, ani jak dopadne situace kolem zrušení superhrubé mzdy. V nejbližších dnech či týdnech se budou ještě projednávat finanční kompenzace a je tedy možné, že část z dvaceti milionů, o které by město přišlo z daňového výpadku, mu bude vykompenzována.

„Na případné úbytky peněz jsme připraveni reagovat buď na mimořádném lednovém, případně na březnovém zastupitelstvu. Zatím ale nelze předjímat, jaký konkrétní dopad tyto výpadky na město budou mít. Zastupitelstvo může příjmovou část ještě upravit a rozpis poté bude rada města ještě následně upravovat,“ sdělil starosta Luděk Štíbr (ODS).

Ten si je vědom toho, že na některé investice se nemusí dostat. Není to prý ovšem tak, že by město dělalo razantní škrty v investicích. „Pokud něco vynecháme, tak to bude třeba rekonstrukce nějaké komunikace, ale nemůžeme vyškrtat povinné výdaje, třeba na sociální věci, na školství. A ani nechceme ubírat našim příspěvkovým organizacím,“ zdůraznil rakovnický starosta.

Podle předsedy finančního výboru města Pavla Jenšovského (ČSSD) bude důležité, aby vedení radnice našlo způsob, jak případné ztráty z úpravy superhrubé mzdy sanovat, aniž by došlo k úplnému vyčerpání zůstatku na účtu. „I kdyby byl dopad zrušený superhrubé mzdy malý, lze předpokládat, že přibudou nějaké vícepráce při rekonstrukci starých domů na víceúčelové centrum. Na druhou stranu je třeba říci, že v průběhu roku získáme dva miliony od P & G, ale i další miliony korun , například z dotace na Malinovského ulici,“ poznamenal Jenšovský.

Proti schválení rozpočtu hlasoval pouze zastupitel Petr Svoboda (SMĚR Rakovník), dva další zastupitelé se hlasování zdrželi. „Podle mě není doba na megalomanské projekty, jako je multifunkční centrum. Navíc nevíme, jaké dopady bude mít pro město koronavirová situace. Byl bych podstatně opatrnější a výstavbu centra ještě odložil,“ pronesl Svoboda.

Rakovnický starosta reagoval tím, že nedaleké město Slaný si vzalo na financování velkých staveb třísetmilionový úvěr. „To si je totiž dobře vědomo, že situaci je třeba profinancovat. Není možné investice zcela utlumit, protože to má těžký dopad na podnikatelskou sféru a na ekonomický stav v rámci města. Navíc konkrétně u multifunkčního centra dojde již 1. ledna k předání stavby a začne výstavba, takže na revokování této akce je, myslím si, trochu pozdě,“ řekl Štíbr.

Co se ale týče dalšího velkého projektu za zhruba 160 milionů – rekonstrukce tribuny na Městském stadionu, ta se bude realizovat v dalších letech. „Počítali jsme s tím, že zpracováním projektu a vydáním stavebního povolení do konce tohoto roku budeme usilovat o získání dotace. Nemůžeme si dovolit dělat v příštím roce dvě tak velké investice. Podobné to bude v následujícím roce u sportovní haly. Bude se zpracovávat studie a projekt, abychom měli možnost žádat o dotaci,“ dodal Luděk Štíbr.