Město Rakovník ve spolupráci s nemocnicí chce vytvořit seznam zájemců o očkování

Masarykova nemocnice v Rakovníku požádala město Rakovník o součinnost při očkování seniorů nad osmdesát let proti nemoci covid-19. Město mchce vytvořit z řad seniorů nad osmdesát let záložní seznam zájemců o vakcínu, ze kterého by očkovací centrum mohlo vybírat a oslovovat ty, kteří dosud nebyli úspěšní při rezervaci či registraci v rámci Centrálního rezervačního systému.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Chceme, aby se do spolupráce města a nemocnice zapojili i obvodní lékaři, kteří znají velmi dobře věkové složení svých pacientů,“ doplnil radní města a primář chirurgického oddělení Oldřich Kronich. Problém spočívá v tom, že většina seniorů upřednostňuje očkování v místě bydliště, avšak rezervační systém Rakovník nenabízí, neboť nemocnice stále nemá pro seniory vakcíny. SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Očkování začalo i v Novém Strašecí Přečíst článek › „Nabízely se tedy například pražské nemocnice, ale pokud tato záležitost nebyla ze strany jejich rodiny nijak koordinována, nezbývá seniorům, než vyčkat až dorazí očkovací vakcíny přímo do rakovnické nemocnice a objeví se očkovací místo i v Rakovníku,“ uvedla tajemnice Městského úřadu v Rakovníku Ludvika Trešlová. Záložním seznamem seniorů nad osmdesát let chce tedy město předejít případným komplikacím, které se v Centrálním rezervačním systému objevují a nelze jejich vznik vyloučit ani do budoucna. Typické chřipkové období se zatím nijak neohlašuje Přečíst článek › Zájemci o vakcínu mohou volat na číslo 313 259 249, kde si od nich sociální pracovníci vyžádají kontaktní údaje a předají je poté do rakovnické nemocnice k efektivnímu využití v procesu očkování. Jakmile budou ve Masarykově nemocnici volné očkovací kapacity, budou senioři kontaktováni nemocnicí či sociálními pracovníky a vyzváni k očkování v příslušném termínu.