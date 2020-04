„Projednáváme v podstatě denně, který objekt bychom jim popřípadě vymezili, ale zatím nemáme ani žádný takový požadavek,“ sdělil tiskový mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

Jak uvedl velitel Městské policie Rakovník Jaromír Nový, není vůbec jednoduché u bezdomovců posoudit, zda je dotyčný nakažený koronavirem nebo se jedná pouze o běžné nachlazení.

„K doktoru ho ale stejně nedonutíme a vzhledem k počasí, kdy je jeden den sluníčko a druhý den pod nulou, může nastydnout každý, obzvlášť pak člověk bez domova. Raději k nim ale přistupujeme tak, že nakažený je. Proto jsme vybaveni dezinfekcí, jednorázovými rukavicemi, vozíme v autě i ochranné štíty,“ říká Jaromír Nový.

Městští strážníci s sebou nosí také roušky, které v případě, že dotyčný má již roušku značně opotřebovanou, tak mu ji vymění. Podle Jaromíra Nového počet lidí bez domova v Rakovníku není nikterak velký. „Zmonitorovali jsme město a řekl bych, že je tu asi pět bezdomovců,“ odhaduje velitel městských strážníků.

Tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová sdělila, že podnět pro vyšetření by měl vzejít především od bezdomovce, případně jeho známého. „Bohužel nemáme kapacitu na to, abychom chodili mezi jejich komunitu a zjišťovali zdravotní stav. Dotyčný s nějakými symptomy by měl jít na ambulanci, nebo by on či jeho kamarádi měli zdravotní stav sdělit policistům. Poté by došlo k záchytu a kontakty by musely jít do karantény,“ dodává Dana Šalamunová.