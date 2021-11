/FOTOGALERIE/ Stavba víceúčelového studijního a společenského centra probíhá zatím podle stanoveného harmonogramu. Nyní je zhruba v polovině. Vedení města již s předstihem podniklo kroky k dodávce vnitřního vybavení a současně bylo zahájeno výběroví řízení na úpravu vstupního prostranství knihovny.

Ze stavby víceúčelového studijního a společenského centra v Rakovníku. | Foto: Deník/Josef Rod

Jak uvedla vedoucí oddělení rozvoje města a investic Jana Jirátková, stavba by měla být hotova do konce září příštího roku. „Souběžně s tím budeme vybavovat knihovnu nábytkem. Předpokládáme, že mobiliář by měl vyjít na zhruba deset milionů korun. Před dokončením stavby se bude řešit také venkovní parter, který dozná velkých změn. Rozšířená plocha bude pouze pro pěší a bude mít charakter k setkávání studentů, neboť se v blízkosti víceúčelového centra nachází několik škol,“ vysvětlila Jana Jirátková.