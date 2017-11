Město rozdělí mezi lidi 850 kompostérů

Rakovník /INFOGRAFIKA/ - Rakovničané mohou podávat žádosti o půjčku na kompostéry. Ty vedení radnice rozhodlo zakoupit díky výhodné dotaci ministerstva životního prostředí. Mezi obyvatele rozdělí 850 kompostérů. Rakovnickému deníku to řekla Alida Štulajterová, mluvčí úřadu.

Popelnice na bioodpad. Ilustrační fotografie.Foto: Deník

V současné době má k rozdělení radnice pět set kompostérů, zbylé obdrží město v příštím roce. Do začátku dubna by mělo dorazit do Rakovníka dalších 310 kusů, do počátku července pak zbylých čtyřicet. Za kompostéry zaplatí město z celkové částky 2,57 milionu korun necelých 400 tisíc korun. Zbytek pokryje dotace ministerstva, které doufá v úbytek černých skládek a také chce lidem dát možnost kompostováním si vytvořit nedostatkovou organickou půdu.

Pokud chcete mít na své zahradě kompostér s nulovými náklady na pořízení, musíte požádat o výpůjčku město Rakovník. Výpůjčka je zcela zdarma. Jedinou podmínkou je, že kompostér se musí po dobu pěti let nacházet na katastrálním území města. Po uplynutí této doby se pak stává vlastníkem žadatel o výpůjčku,“ sdělila mluvčí Alida Štulajterová.

Radnice se pro pořízení kompostérů rozhodla na základě dotazníku. Tehdy vyjádřilo zájem o pořízení 350 občanů Rakovníka. Od kompostérů si tak radnice slibuje další třídění bioodpadu. Ten, ačkoliv mají Rakovničané možnost ukládat do speciálních popelnic na bioodpad, nebo ho odvézt zcela zdarma do nyní zrekonstruovaného sběrného dvora, v některých případech končí nejen v kontejneru na běžný odpad, ale také v příkopech u silnic, chodníků, v lesoparcích a dalších zákoutích.