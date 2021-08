Šatnové buňky v hokejbalovém areálu jsou jen o něco málo mladší, než samotné hřiště, které bylo již několikrát rekonstruováno, přesto jsou stále původní. Jak upozornil předseda HBC Rakovník Miroslav Tlustý, v současné době jsou již nesplňují hygienické normy. „Víme, že na tom jsme špatně. Naše šatny v buňkách jsou staré, je tam i eternit, což je špatně. Další věcí je, že nevypadají vábně ani v případě náboru či soutěží pro hostující týmy. Jedná se tedy i o reprezentaci klubu, který získal v minulosti cenné úspěchy,“ pronesl Miroslav Tlustý.

Projekt na obměnu šaten vypracoval sám bývalý hokejbalista a nyní architekt Petr Křižák. Počítá se s jednotnou stavbou, která by zahrnovala celou východní stranu včetně dvou samostatných buněk. Projekt navrhuje dvě šatny pro domácí mládežnické týmy, dvě velké šatny pro hostující týmy, které by bylo možné ještě rozdělit v případě mládežnických turnajů. Dále se počítá se zázemím pro rozhodčí, klubovnou, skladem, sociálkami pro domácí, hosty i rozhodčí, ale také kioskem.

„Stavba by byla ucelená a musím říci, že projekt se mi velmi zamlouvá. Budova by měla mít zelenou střechu, počítá se i s využitím dešťové vody, takže to bude i ekologické,“ pochvaluje si předseda HBC Rakovník.

Zádrhelem jsou ovšem finance. Je jisté, že náklady by šly do řádu milionů korun. Vedení města na akci sice mělo v rozpočtu peníze připraveny, ale výměnu šaten nakonec přeskočily svojí potřebou jiné akce. Třeba rekonstrukce stadionu SK Rakovník, která má vyjít na 190 milionů korun. Rakovnický starosta Luděk Štíbr ale ujistil, že obnova šaten je pořád v plánu. „Máme akci v zásobníku investic, ale problémem jsou finance. Bylo by ideální, sehnat na obnovu šaten nějaký vhodný dotační titul. Když přijde správná doba a seženou se finance, není problém realizaci uskutečnit,“ potvrdil Štíbr.