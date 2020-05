Město se opět zapojí do výzvy Do práce na kole

Město Rakovník se i v letošním roce zapojí do celostátní výzvy Do práce na kole. Je to jedna z mála akcí, kterou letos organizátoři nezrušili. Cyklistika si navíc mezi rakovnickými obyvateli získává stále větší oblibu a kromě toho - loňské zapojení do této akce vyvolalo řadu pozitivních ohlasů.

Cyklista. Ilustrační snímek | Foto: Deník / Petr Zbranek