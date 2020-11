Výzvu k podávání žádostí o dotace dalo Ministerstvo pro místní rozvoj a město může získat příspěvek od dvou do deseti milionů korun. Dotace je poskytována až do výše šedesáti procent uznatelných nákladů.

Opravu by potřebovala také Levého ulice, která je souběžná s Burianovou ulicí a nyní se zde provádějí výkopové práce pro inženýrské sítě. Podle rakovnického starosty Luďka Štíbra by se jí mohla dočkat v horizontu dvou let.

„Myslel jsem si, že vzhledem k výkopovým pracím by se to i v tomto případě dalo vyřešit rovnou kompletní rekonstrukcí, ale je třeba ještě vyřešit nějaké smluvní vztahy se síťaři, takže to není úplně jednoduché. Byl bych ale rád, kdybychom stavbu do dvou let zahájili,“ přeje si rakovnický starosta.

V případě nějakého problému či rekonstrukce Havlíčkovy ulice, která je součástí hlavního průtahu městem, by totiž právě Levého ulice mohla soužit na přechodnou dobu jako objízdná trasa, což si uvědomuje i Luděk Štíbr. „Jednosměrka v Burianově ulici, která se udělala na žádost občanů, podle mě není úplně šťastná a ulice Levého může sloužit jako pojistka, když je nejhůř,“ dodal starosta.