"Knihovna je v budově v pronájmu a majitel domu, což je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vypsal výběrové řízení na výměnu světel. Firma, která zvítězila má k dispozici jediný termín, příští týden," vysvětluje ředitelka knihovny Milena Křikavová.

Všechny aktivity v dospělém oddělení tedy budou možné jedině přes výdejové okénko, v době pondělí až pátek 9.00 - 15.00 hodin. Bude možné vyzvedávat rezervované a předem telefonicky objednané knihy, i nadále bude fungovat čtvrteční rozvozová služba, pokud čtenáři budou nutně potřebovat knihy z půjčovny, pracovníci jim je na regálech najdou a vydají a bude možné knihy vracet.

Oddělení dětské knihovny v Rakovníku bude otevřeno prezenčně i příští týden.

Co se týče prezenčního pobytu v knihovně, bude nutné dodržovat hygienická opatření. Vedle roušek a dezinfikování rukou nadále platí také rozestupy. Do prostoru knihovny může vstoupit jedna osoba na patnáct metrů čtverečních, což v případě novostrašecké knihovny znamená dvanáct čtenářů současně. To v Rakovníku může být v dospělém oddělení ve stejný čas třináct osob, v dětském čtyři. Termín výpůjčky je zde prodloužen do konce roku.

„Doporučujeme, aby ti, kteří jsou zvyklí studovat knihy prezenčně, či používají internet a hry v dětském oddělení, nechali tyto aktivity až na další rozvolnění,“ vyzývají knihovnice.

V Novém Strašecí si mohou čtenáři zapůjčit knihy v pondělí, středu a pátek. Pauze je zde mezi 12. a 13 hodinou. V Rakovníku bude knihovna od třetího prosincového týdne otevřena od pondělí do středy a v pátek, přičemž půlhodinová pauza po 12. hodině je využita na dezinfekci prostor.