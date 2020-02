„Měli jsme v hlavě i myšlenku, že to vydržíme alespoň do pětadvacátého ročníku, ale nakonec nás to semlelo. Byli jsme už organizačně vyčerpáni a řekli jsme si, že chceme spíš jezdit, než mít pořád starosti s organizací,“ vysvětluje Michal „Šaman“ Kužel, prezident pořádajícího Motorkářského clubu Astacus Rakovník.

Co vás vedlo k rozhodnutí, tradiční motorkářský sraz po třiadvaceti letech ukončit? Pro řadu motorkářů to musí být šok…

Příčin bylo hodně. Už jsme tu káru táhli několik let a nejdůležitější z toho všeho je, že se problémy v posledních letech kupily a kupily. Doba je jiná a těmto klasickým akcím už moc nepřeje. Motorkářské srazy v podstatě válcují festivaly. Na to navazuje zdražování kapel, na kterých tato akce docela dost stála, zdražování zvukařů, moderátorů, prostě všeho, co se týče zvukové stránky.

Jak to bylo s areálem v Žerotíně, kam jste se přestěhovali po deseti letech v Rakovníku?

To byl další z důvodů. Areál je prostě nestabilní. Nemáme žádnou jistotu, že nám někdo nevypoví smlouvu třeba měsíc před konáním srazu. Je to příliš velké riziko vzhledem k tomu, že máme podepsané smlouvy se sponzory, stánkaři a kapelami půl roku či rok dopředu. Rizik prostě bylo až příliš.

Byly některé z posledních ročníků třeba i ztrátové?

Ve ztrátě jsme nebyli nikdy. Pokud bylo hezky a všechno klaplo, skončili jsme nakonec s malým plusem. Je to ale venkovní akce, a pokud by celý víkend pršelo, určitě bychom ve ztrátě skončili. Nechtěli jsme být závislí pouze na štěstí. Počasí nám poslední léta přálo, přesto jsme byli jen ve velmi lehkém plusu, což bylo docela neúměrné.

Jaká byla vůbec v posledních letech návštěvnost? Pamatuji si i tři tisíce tři tisíce milovníků motorek…

To bylo spíš v těch nejsilnějších ročnících. Poslední roky přišlo kolem dvou až dvou a půl tisíce návštěvníků. Návštěvnost ale ani tak nebyla špatná na to, že areál je tak trochu odříznutý od světa. Měl hodně omezenou kapacitu, co se týče parkoviště, stanování a všeho. Nikdy jsme si nehráli na to, že bychom chtěli do areálu dostat tisíce návštěvníků a dělat z toho monstrózní akci, to prostě ani nešlo. S návštěvností jsme byli spokojení. Začaly nás ale srážet neúměrné požadavky hudební produkce, jelikož jsme ale chtěli udržet úroveň, na kterou byli lidé zvyklí, šli jsme už do velké míry rizika. Pořád jsme slyšeli jen platit a platit… My ale tuto akci chtěli dělat hlavně pro zábavu, pro nás a pro ostatní. Stávala se z toho spíš rutina a už nás to začalo víc ždímat než těšit. Tak jsme si řekli dost.

Nicméně na vašich stránkách jste vydali prohlášení, ve kterém mj. píšete, že plánujete udělat komornější akci přímo v Astacusu. Pohráváte si i s myšlenkou, že by se v budoucnu, třeba i v menším rozsahu, vrátil motosraz do Rakovníka?

Pro tento rok jsme si řekli, že si dáme pauzu, trochu si oddechneme a nabereme energii. Chceme pro lidi, co budou chtít přijet, udělat afterpárty v podobném termínu, na který byli motorkáři zvyklí z Rack Reydu. Budeme tam pouštět i nějaká videa, uděláme společnou vyjížďku k Berounce, ale nic velkého. Prostě taková vzpomínková akce pro skalní příznivce. Do budoucna něco plánujeme, ale zatím jsme ve stadiu přemýšlení. Určitě bychom chtěli něco zorganizovat, protože motoclub a motorismus na Rakovnicku chceme propagovat, ale v duchu klasického motorkářského srazu to asi nebude. Doba už tomu nepřeje, za ta léta už toho máme za sebou hodně a chceme spíš vymyslet něco nového.

Takže sraz typu, který býval v Rakovníku před patnácti, dvaceti lety už se Rakovničané nedočkají? Ani nějaká menší akce na Tyršově koupališti?

Areál Tyršova koupaliště se dost změnil a nějaká malá akce ani nic moc neřeší. Je to krásný areál, ale není vhodný na akce tohoto typu. Spíš možná by mohlo být něco na náměstí, máme pár plánů, zkusíme se poptat, co by bylo nejvhodnější, ale nechci zatím nic nastiňovat. Rozhodně ale chceme, aby to bylo doma v Rakovníku, aby se myšlenky kolem motorismu na Rakovnicku opět pozvedly. Mrzelo nás, že jsme Tyršák upouštěli, líbilo se nám tam. Žerotín byl v uvozovkách jen náhrada mimo náš okres a byla jen otázka času, kdy to tam skončí.