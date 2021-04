Zpráva o smrti podnikatele Petra Kellnera zaskočila i známého rakovnického karikaturistu Milana Kounovského, který nejbohatšího Čecha několikrát zpodobnil.

Kresba Petra Kellnera na ruské matrjošky, jejímž autorem je rakovnický karikaturista Milan Kounovský. | Foto: Archiv Milana Kounovského

„Ráno jsem si pročítal zprávy a vyjelo to na mě jako první událost. Byl jsem poměrně vykulený, neboť jsem si myslel, že zkrátka zemřel. V první chvíli jsem nevěděl, že šlo o tragickou událost. Je to smůla. A je vidět, že peníze nepomohou ke šťastnému osudu, každý ho má nalajnovaný,“ dodal Kounovský, který Kellnera kdysi kreslil i na ruské matrjošky. Pro skupinu PPF, kterou Kellner založil.

„On měl být na největší matrjošce. Kreslil jsem ho na nějakou fólii, kterou mi přinesli a ani jsem pak ty matrjošky neviděl. Vzpomínám si, že žádné z médií tenkrát nemělo jeho fotky a mně dali CD s asi dvěma sty fotkami z jeho soukromí. Pak jim to asi došlo, tak se ozvali a poprosili mě, abych fotky dále nerozšiřoval a poslal CD zpět. Přitom už jsem si je mohl stáhnout,“ vzpomíná Milan Kounovský, který Petra Kellnera kreslil ještě několikrát, má například ilustrace, jak kupoval O2.