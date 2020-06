Knihovnice začaly po polovině března s revizí fondu, která se dělá jednou za pět let a původně byla naplánovaná na letošní srpen. „Když se začalo schylovat k situaci, která by mohla vést k uzavření veřejných prostor, tak mě napadlo, zapůjčit si techniku na revizi. Byla jsem první, koho to napadlo a hned poté se vyrojily další knihovny,“ popisuje Milena Křikavová.

Pracovníci knihovny kontrolovali a zjišťovali stav devadesáti tisíc knih, které knihovna nabízí. „Bylo to velmi hektické, neměli jsme vše připravené a vletěli jsme do toho naráz a bez pomoci brigádníků. Pustili jsme se do čistky, kterou jsem nezažila za 37 let, co jsem v knihovně,“ upozorňuje ředitelka.

Vyčistily se regály, sklepy, půdy i sklady. „Mohli bychom se klidně stěhovat,“ usmívá se.

To, co Mileně Křikavové chybělo nejvíce, byl každodenní styk s lidmi. „Ti nám hrozně scházeli a doteď nám scházejí. V prvních dnech po znovuotevření byl v knihovně nával, ale pak se to hodně zvolnilo. Lidé už si nepovídají o knížkách tolik, co dříve, nepotřebují se vzájemně poznávat. Jen přiběhnou, vezmou knihy a zase utíkají,“ povšimla si ředitelka knihovny.

Milena Křikavová v době stavu nouze, kdy byl omezen styk s veřejností, vyhlásila alespoň literární soutěž na stránkách knihovny. „Namátkou jsem vytáhla knihy z regálu, oskenovala je a lidi pak poznávali, o kterou knihu se jedná. Musím říci, že je to hrozně bavilo,“ říká.

Čtenáře knihovny oslovila i turisticko-literární soutěž, kterou vymyslela Milena Křikavová společně s Romanem Hartlem. „Dávali jsme lidem tipy na výlet, aby cestovali po našem regionu a i tato soutěž se setkala s velkým nadšením a úspěchem,“ povšimla si.

Ředitelka rakovnické knihovny proto doufá, že se lidé přes prázdniny vrátí pro knihy a budou si opět mezi sebou povídat. „Snad si všichni zase najdou cestu ke kultuře, ale nebude to jednoduché. Čeho jsem si také všimla je, že se lidé naučili dívat více do očí. Reakce jako úsměv či naštvání totiž nebyly pod rouškou tolik vidět a tak zjistili, jak je oční kontakt důležitý,“ dodává.