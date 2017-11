Miniaturní svět za statisíce. Modeláři přivezli do Rakovníka opravdové unikáty

Rakovník – Hasičská zbrojnice s veškerým vybavením, sklad stavebnin včetně zaměstnanců či parkoviště kamionové dopravy. To všechno pěkně pospolu na sále rakovnického Kulturního centra. Jak je to možné? Snadno, když se skutečný svět zmenší na modelářské měřítko.

Podzimní RC jízdy, jak se již druhý ročník setkání modelářů jmenoval, přilákal do Rakovníka nejenom nadšence z blízkého okolí. Převážně mužské osazenstvo přicestovalo do místního KC z celé České republiky, někteří dokonce až ze Slovenska. Setkalo se jich tu na dvaačtyřicet.

Prohlédnout si miniaturní svět pochopitelně lákalo nejen zaryté fandy modelařiny, ale také děti. Touze ovládat některý z precizně vyvedených modelů se však neubránili ani jejich rodiče, zvláště tatínkové.

Jen o hezké podívané ale modelařina není. Za tímto koníčkem stojí stovky hodin práce i tisíců korun. A jak se k němu dostal organizátor akce Vladimír Klein?

„Kdysi jsem se byl podívat v Praze na výstavě Model Hobby a moc se mi to zalíbilo. Když jsem se ale zeptal, co to obnáší, tak mi jeden z modelářů ironicky odpověděl, že to stojí moc peněz a že bych na to neměl. Tak jsem si na bazaru koupil první model, na dnešní poměry to byla levná koupě (26 tisíc korun, pozn. red.). Dnes je v něm téměř sto tisíc,“ prozradil Vladimír Klein.

Své o časové i finanční náročnosti stavění modelů ví i Michal Barna z Mostu. Do Rakovníka přivezl světový unikát. Jediný existující model Tatry v měřítku 1:16.

„Stavebnice tahačů se vždy prodávají jen v měřítku 1:14. Už jsem ale doma měl modely tanků, které jsou zase v jiném měřítku. A protože se mi nelíbilo, že každý model by měl být rozměrově jiný, rozhodl jsem se je sjednotit, a tak jsem si od základů vyrobil v podstatě světový unikát. Je v tom asi čtyřměsíční práce v přepočtu na peníze za sto tisíc korun,“ přiznal vášnivý modelář.

To organizátor akce Vladimír Klein se při cestě za originalitou rozhodl jít jiným směrem. Protože v reálném světě pracuje ve stavebnictví, rozhodl se toto téma přenést i do zmenšené podoby.

„Od zahraničních modelářů jsem se dozvěděl, že snad nikdo nemá stavebnictví. Takže jsem asi jediný, kdo je takhle s prominutím pošahaný. Dělám stavařinu a každý den vidím, jak věci kolem mě vypadají ve skutečnosti. V modelech se pak všechny ty detaily snažím dodržet. Všechno je stejné, pouze zmenšené,“ dodal Vladimír Klein.

Připravit sobotní přehlídku modelů včetně dioráma trvalo modelářům asi dvě a půl hodiny. Každý ze zúčastněných nadšenců si totiž do Rakovníka přivezl svůj skládací model, který bylo nutné veřejnosti představit v celé kráse. Například hasičská zbrojnice včetně vozového parku i okolní zeleně přicestovala do Rakovníka až z Mostu. Stejný čas jako na přípravu si potom vyhradili také na úklid. „Dole to asi bude nejnáročnější,“ narážel organizátor na kopečky hlíny v prostorách foyer.

A co to vlastně znamená, když se mezi modeláři řekne RC jízda? RC je anglická zkratka pro „radio control“, tedy rádiem řízený model na vysílačku. Každé auto má svoje samostatné ovládání na frekvenci, takže se nemůže stát, že jeden člověk s vysílačkou naráz ovládá vícero modelů. I jejich ovládání má svoje striktní pravidla. „Na modely se sahá rukou pouze v případě, když se vypínají a zapínají. Když se třeba auto převrátí, postupuje se jako ve skutečném životě. Přijede bagr či jeřáb a auto narovná. Modeláři to tak mají zažité. Tím, že se na modely nesahá, se projevuje úcta k práci ostatních,“ řekl Vladimír Klein.

Pro akci se rozhodl z toho důvodu, že mu pauza mezi prvním jarním a posledním zářijovým setkání modelářů připadala příliš dlouhá. Vymyslel tedy Podzimní RC jízdy, jejichž dva ročníky vyšly shodně na první listopadový víkend. A podle organizátorových slov to vypadá, že v Rakovníku při tomto termínu rádi zůstanou i do budoucna si tu z přehlídky miniaturního světa udělají tradici.