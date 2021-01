„Za čtyři roky se všechny představy nenaplní a nerad bych předával svému nástupci rozdělanou práci. Když to ale nevyjde, svět se mi nezboří a vrátím se ke svému řemeslu,“ říká.

Zdroj: DENÍK

Pro letošní rok máte v plánu poměrně velké investiční akce. Stavbu haly pro úklidovou službu, modernizaci školního areálu, ale i další projekty v řádu milionů, tedy žádné velké šetření…

Akcí není tolik, ale jsou opravdu velkého charakteru, které nejen letos, ale i v dalších letech zatíží rozpočet. Zatím jsme si ovšem nemuseli půjčovat, měli jsme našetřenou rezervu z minulých let, tak jsme po ní sáhli a použili sedm a půl milionu na zázemí úklidové jednotky. Pořád ale ještě máme rezervu ve výši deseti milionů na spoluúčast přivaděče do Tyter a Skřivaně.

Pravdou je, že v současné době mají schodkový rozpočet i mnohé další obce a města…

Doba je taková, jaká je. Příjmová část se loni nenaplnila, i když v našem případě to nebylo tak hrozné, ale peníze chybí. Zastavit ovšem věc, která je již rozjetá, je velmi obtížné, proto je třeba sáhnout i do rezervy. Ta se naštěstí vytvořila již za minulého vedení, my jsme ji ještě navýšili, což je fajn. Díky tomu můžeme bez problémů pracovat na projektech, které jsou rozjednané.

Některé projekty se již realizují či realizovaly, jiné jsou v přípravě. Co vás ještě trápí?

Vyřešit situaci kolem kulturního domu, kde jsme neměli šťastnou ruku na volbu provozovatelů. Další věc, která mě trápí, je absence ovocných alejí. Když si promítnu svoje dětství, všude byly ovocné stromy. Proto chystáme projekt na výsadbu ovocných stromů podél polních cest, a to nejen proto, aby si děti mohly utrhnout jablko či hrušku, jako tomu bylo dříve, ale také pro zachytávání přívalových dešťů. Když přišel příval naposledy v létě, měli jsme ho všude ve vsi a tomu chceme v budoucnu zabránit.

Do pozice starosty jste nešel jako úplný nováček, v zastupitelstvu jste tři desítky let. Přesto, měl jste v době kandidatury takové ambice?

Je pravdou, že mám určitou výhodu, neboť mi toto prostředí nebylo úplně cizí. Když bývalé vedení usoudilo, že již nebude pokračovat, nechal jsem se napsat na kandidátku, ale neměl ambici stát se starostou. Nakonec to vykrystalizovalo tak, že bylo zvoleno devět zastupitelů, z nichž hned sedm bylo nováčků. Na vzájemné schůzce jsme o tom všem diskutovali, přičemž někdo nechtěl vykonávat tuto pozici s ohledem na své povolání, někdo pro změnu nevěděl, co tato pozice obnáší, a tak padla volba na mě.

Sedět v zastupitelstvu a na židli starosty je ovšem něco úplně jiného?

To jsem brzy poznal, odpovědnost jde z 99 procent za vámi. Začátky nebyly jednoduché. Díky tomu, že tu mám kolegyně, které jsou tu dlouho – dokázaly mi poradit a nějak mě nasměrovat, což byla výhoda. První rok jsem v tom samozřejmě trochu plaval, ale postupně jsem si vše zmapoval, udělat si systém, získal si kontakty. Když je potřeba, kontaktuji i jiné starosty, třeba Pavla Soukupa z Lubné, ale i další, které jsem postupně poznal. Vzájemná spolupráce je velmi důležitá.

Spolupracujete také ještě s pavlíkovským klubem, kde jste dlouho léta hrál i trénoval?

Trénování mě bavilo, ale když jsem s holkami vyhrál divizi, měli jsme finance i výkonost na to abychom postoupili, ale holky nechtěly, tak jsme se nedohodli. Jet někam mimo kraj s vědomím, že zde určitě vyhrajete, mě zkrátka nenaplňovalo, mě ani holky to nikam neposouvalo, proto jsem skončil. Ale rád se na ně chodím dívat, fandím jim. Situace se zklidnila a jsem rád, že fotbal pokračuje, že to holky vzaly pod svá křídla.

A co se týče pozice starosty, budete opět kandidovat?

Ještě jsem o tom nepřemýšlel. Tato práce mě baví, jsem v každodenním kontaktu s lidmi. Úspěch i neúspěch je hmatatelný. Zřejmě kandidovat budu, ale pokud mě lidé nezvolí, svět se pro mě nezboří, vrátím se k řemeslu. I když by to byla škoda, protože za čtyři roky se všechny představy nenaplní a nechci nechávat něco rozdělaného. Nechám to ovšem na občanech.