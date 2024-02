Za dočasnou stavbu sloužící jako prodejna nebo k poskytování služeb se nově platí 10 korun za metr čtvereční, původně to byly tři koruny. Stejné zvýšení se týká i cirkusů. V případě týdenní paušální částky je pro cirkusy stanoveno 15 tisíc korun, dříve to byla třetina této částky. Lunaparky a jiné atrakce budou platit 20 korun za metr čtvereční na den, tedy dvojnásobek než loni.

„Jsme zvědaví, jak k tomu majitelé kolotočů a atrakcí přistoupí, protože je to ovlivní nejvíce. Jezdí k nám o posvícení, kde jsou jak na náměstí, tak i u areálu SK, tak uvidíme, kolik jich letos přijede, až se to dozvědí,“ poznamenala Hradilová s tím, že podle průzkumu v jiných městech a obcích není tato částka nijak přemrštěná.

Změna se dotkla i záborů kvůli lešení. „Měnil se systém placení, kdy se poplatek hradí už od prvního dne záboru, dříve se platilo až od třicátého dne. Udělali jsme to i proto, že se stávalo, že někdo měl postavené lešení u domu třeba i půl roku a nijak nespěchal. Chceme to tedy více regulovat,“ vysvětlila mluvčí radnice.

V Novém Strašecí zůstala v tomto roce většina poplatků na loňské výši, měnil se pouze roční poplatek za odpad. Ten stoupl ze 600 korun na občana na 800 korun.

„Předloni jsme dopláceli do odpadového hospodářství z rozpočtu města téměř čtyři miliony, nyní se doplatek sníží zhruba o třetinu, neboť se zvýší příjem o více než milion korun. Dívali jsme se na okolní města a v porovnání s nimi se držíme ještě na dolní hranici, méně platí pouze ve Slaném,“ připomněl starosta Nového Strašecí Karel Filip. Roční poplatek za odpad činí ve Slaném 750 korun, například ve Stochově 900, Rakovníku 960 korun, v Berouně tisíc korun a v Hostivici 1020 korun ročně.

Mohlo by vás zajímat:

The Wopeners, Last Moment a Pick up Lines rozezněli rakovnický Dům osvěty

Zdroj: Josef Rod starší