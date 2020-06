Důvodů je několik. U některých rodičů stále ještě panuje určitá obava z nákazy, ve většině případů ale rodiče zůstávají s dětmi až do prázdnin doma proto, že nárok na ošetřovné, které činí 80 procent ze mzdy, jim byl prodloužen až do konce června.

„Tato možnost je pro rodiče jistě zajímavá. Pokud by se ošetřovné neprodloužilo, jistě by i další rodiče své dítě do školky nebo i školy umístili,“ myslí si starostka Roztok u Křivoklátu Lenka Peterková. Do školky podle jejího zjištění chodí zhruba třetina, tedy kolem patnácti dětí.

Ty by měly opět zůstat doma někdy v průběhu června, a to z důvodu rekonstrukce kuchyně. „Chceme, abychom zahájili výstavu co nejdříve. V pátek nám skončilo podání nabídek, některé dorazily, takže je budeme vyhodnocovat. Poté, co vybereme zhotovitele, musíme připravit staveniště a další procesy, které jsou s tím spojené. Zatím oficiálně školka bude otevřena do 5. června. Po následujícím pondělí po zastupitelstvu bychom měli vědět více, kdy se školka uzavře,“ vysvětluje Lenka Peterková.

Méně než třetina dětí chodí například do jesenické školky – konkrétně osmnáct dětí z šedesáti, ale také do luženské mateřské školy, která je otevřená již od 11. května. „Děti se sice vrátily a rozhodně nechodí všechny, a to ani z přihlášených. Přihlásilo se 35, ale chodí jich kolem dvaceti,“ vypočítává ředitelka ZŠ a MŠ Lužná Miroslava Pechová. Celková kapacita školky je přitom 70 dětí.

Ještě menší procento dětí chodí do mateřských škol v Kolešovicích či v Čisté. Kolešovickou mateřinku navštěvovaly v minulém týdnu pouze tři děti z osmatřiceti, tento týden stoupl počet ratolestí na sedm. To do čistecké školky se ze 36 dětí přihlásilo celkem 11 dětí, ale v tomto týdnu, kdy se školka otevřela, jich nakonec dorazilo pouze pět. „Počítali jsem s tím, že si to někteří rodiče rozmyslí. V lidech stále ještě zůstávají obavy, že už se někde uzavíraly nějaké třídy, školky a školy.

Pomohlo jim k tomu i prodloužení ošetřovného, kdy se rozšířily důvody, proč dítě neposlat do školy o to, že pokud u rodičů panuje obava z nákazy, nemusí tam být podložena rizikovost. Myslím, že toho někteří využili,“ přemítá ředitelka ZŠ a MŠ Čistá Marie Kruntová.

Zhruba na polovině kapacity jsou rakovnické mateřinky, které otevřely již v minulém týdnu, ale třeba i mateřská škola v Řevničově, kam chodí 24 dětí z 50. „Zprovoznili jsme to tak, že jsme zachovali obě oddělení. Takže jsme to minimalizovali tak, že v každém oddělení je zhruba dvanáct dětí, abychom splňovali všechna opatření,“ vysvětluje ředitel řevničovské školy Václav Řešátko.

Do čtyř novostrašeckých školek chodilo první týden po znovuotevření celkem 96 dítek z 216. V příštím týdnu by se měl počet navýšit na 125.