Ředitelka šanovské školy Bohumila Koutecká přistoupila k zákazu používání mobilních telefonů už při nástupu do své funkce v roce 2018. „Žáci nekomunikovali, nesdělovali si zážitky, byli smutní, nepozorovali okolní prostředí a nesledovali výuku. Bylo jim jedno, co se kolem nich děje. Chovali se k sobě navzájem ošklivě, ničili ve škole nábytek, vybavení, poškozovali i ve vsi obecní majetek,“ popsala Koutecká stav, který ji vedl k striktnímu rozhodnutí. A to se podle ní osvědčilo.

V Rakovníku zněl rock. Kapela Jamaron rozjela v osvěťáku svoji energickou show

„Po pěti letech mohu říci, že děti jsou aktivně zapojeny do dění školy, pořádají aktivity pro ostatní školy v regionu i pro naši školu a školku, kde za pomoci pedagogů pořádají různé projektové dny. V hodinách se aktivně zapojují do výuky, o přestávkách se volně pohybují po škole, v teplém počasí i venku na hřišti. Ničení majetku a vybavení ustalo,“ potvrdila šanovská ředitelka.

Vypnutý telefon v batohu

Bez mobilů se musejí obejít i žáci v Novém Strašecí. „V naší základní škole je používání mobilů zakázáno. Děti je mají vypnuté, uložený v batozích. Samozřejmě jsou hodiny, kdy je žáci používají, ale jinak u nás platí zákaz,“ vysvětlil ředitel novostrašecké základní školy Petr Chochola.

Kolotoč, střelnice i skákací hrad. Děti si při slunné sobotě užily atrakce

V některých školách sáhli ředitelé pouze k určitým omezením. Ve mšecké základní škole smí žák použít mobil se souhlasem učitele jako školní pomůcku, výjimečně při odpolední studovně či v družině a pak také v naléhavých případech. „Určitě nepotkáváme na chodbách žáky s mobily v rukách, nehrají na nich hry během přestávek. A tím neřešíme problémy s kyberšikanou, fotografováním či nahráváním,“ konstatoval ředitel Základní školy a Mateřské školy Bez hranic Mšec Milan Dvořák.

Záleží na třídních učitelích

Ve 2. základní škole v Rakovníku nechává ředitel školy Zdeněk Brabec rozhodnutí na učitelích. „Především v prvním stupni, ale někdy i ve druhém stupni mají v rámci svých tříd po domluvě s třídními učitelkami svá interní pravidla pro používání mobilů o přestávkách. Nesázíme tedy na nějaké zákazy a příkazy, spíš se snažíme, aby se děti naučily s mobily zacházet tak, jak by měly a jak bychom byli rádi,“ popsal ředitel školy, která má ve školním řádu formulaci, že během hodiny žáci nemohou používat mobily vyjma situací, kdy jim vyučující výslovně dá svolení.

Názory ředitelů dalších základních škol na Rakovnicku

Jak vidíte používání mobilů ve školách? Uvažovali jste o úplném zákazu?

Jan Hůla, ředitel ZŠ a MŠ Slabce



Mobilní telefony a škola je poměrně obsáhlé a věčné téma. Mobily jsou už skoro nedílnou součástí většiny žáků základních škol a nejen jich. Je třeba využít správně jejich potenciál, který se nepochybně nabízí, a hlavně nastavit správná pravidla a důsledně vyžadovat jejich dodržování. Je to běh na delší trať, a pokud vydržíte, získáte mimo jiné docela zdarma a přirozeně i vhodnou učební pomůcku. Dalšími pozitivy jsou komunikace a sdílení informací. Zároveň to má i stinné stránky a nebezpečí, jako je kyberšikana, nevhodné používání a vyrušování v hodinách, ztráta kontaktu s realitou, závislost, dezinformace atd. Je to jako s ohněm a rčením „výborný sluha a zlý pán". Udržet správnou rovnováhu není jednoduché, ale je možné a správné se o to alespoň pokusit. O úplném zákazu jsme zatím neuvažovali a ani neuvažujeme.

Michaela Karlová, ředitelka ZŠ a MŠ Lišany

Zákaz mobilních telefonů na naší škole nepodporujeme, učíme žáky s nimi účelně zacházet. Pravidla pro jejich používání v budově školy jsou vymezena ve školním řádu. Téma je každopádně námětem na bohatou diskuzi.

Marie Kruntová, ředitelka ZŠ a MŠ Čistá



U nás běžně používáme mobilní telefony ve výuce, vždy samozřejmě se svolením vyučujícího. Podle školního řádu si žák při vstupu do budovy vypne mobilní telefon a uloží do své tašky. Při odchodu ze školy si mobilní telefon opět zapne. V případě, že potřebuje kontaktovat rodiče, může oslovit třídního učitele.

Karel Folber, ředitel 1. ZŠ Rakovník

O úplném zákazu mobilů jsme dosud neuvažovali. Záleží samozřejmě na tom, co člověk rozumí pod pojmem "úplný zákaz". Ve školním řádu jsme si už dříve ošetřili nešvar, kterým je nahrávání spolužáků a učitelů. Vcelku už si žáci zvykli také na to, že mají mít mobil v průběhu výuky, pokud učitel neřekne jinak, uložený v tašce a nastavený tak, aby nenarušoval výuku. Navíc mobil je v dnešní době něco tak samozřejmého, že si osobně nedokážu jeho zákaz představit. Jako kdybychom v předmobilové éře přikazovali žákům, aby si o přestávkách nelistovali v časopisech, neprohlíželi si fotografie z dovolené nebo nečetli knížky. Samozřejmě se můžeme ptát, nakolik je dobře, když žák stráví desetiminutovou přestávku namísto odpočinku a občerstvení sledováním displeje…

Dagmar Nováková, ředitelka ZŠ Zbečno



V naší škole s používáním mobilních telefonů problém zatím nemáme. Žáci je během pobytu ve škole nezneužívají. Pokud je potřeba, mohou je používat i během hodiny, ale jen s vědomím a souhlasem vyučujícího.

Eva Fastová, ředitelka ZŠ a MŠ Olešná

S mobily jsme měli před časem na naší škole špatné zkušenosti, a tak jsme se s rodiči domluvili, že děti je mohou mít ve škole, aby byly v případě potřeby "na příjmu", ale se ztlumeným zvoněním, a k zábavě je mohou používat jen podle dohody a ve vymezeném čase v odpoledních hodinách. V době, kdy neplatilo toto omezení, se nám často stávalo, že někteří žáci každou přestávku hráli na mobilu hry, nepřipravili se včas na další hodinu, někdy se s ním i schovali na toaletách, ale to mělo za následek především to, že potom nebyli schopni odpoutat se od virtuální reality, do které se během přestávky ponořili, a soustředit se na práci v hodině. Žáci i jejich rodiče tuto zavedenou praxi akceptují a my máme o jeden problém méně. Rozhodně se nedomnívám, že by šlo o nějaké omezování našich žáků, ale naopak o jejich ochranu před mnoha negativními dopady nadměrného používání digitálních technologií.