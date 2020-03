Modernizace jesenické školy vyjde na více než 14 milionů korun

Odborné učebny a dílny s nejmodernějším vybavením a ve zcela novém kabátě, ale také nová přírodovědná laboratoř. Na to vše se od nového školního roku mohou těšit žáci jesenické základní školy. Projekty Boříme bariéry a Cesta do školy by měly děti přivést blíže k řemeslům a technickým oborům. Termín dokončení prací je odhadován na přelom července a srpna.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Šárka Hoblíková

Jesenická škola již vloni obdržela dodávku veškerého vybavení, které v sobě zahrnuje projekt Boříme bariéry. Konkrétně nové počítače, iPady, interaktivní tabuli, 3D tiskárnu, 3D scanner, měřící senzory, mikroskopy a další pomůcky, které mají pomoci žákům zatraktivnit výuku přírodovědných předmětů. Hodnota vybavení včetně nábytku přesahuje 4 miliony korun, dotace v rámci 2. výzvy MAS Rakovnicko – IROP činí 95 procent. Domácí testování na koronavirus začalo. Sestry vozí záchranáři Přečíst článek › Oba projekty na sebe úzce navazují a jsou v tuto chvíli v realizaci. „Začali jsme projektem Boříme bariéry, který v sobě zahrnuje také rekonstrukce prostor v budově základní školy. Jedná se o specializované učebny a je zde kladen důraz na bezbariérový přístup, aby učebny i sociální zařízení mohli bezproblémově využívat i hendikepovaní,“ přiblížil starosta Jesenice Jan Polák. Rekonstrukční práce vyjdou na 10,1 milionů s DPH. Spoluúčast města v tomto případě činí necelé 3 miliony korun. Opravy se týkají učeben fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu, jazykových učeben, ale také školních dílen. „V současné době se u dětí klade opětovný důraz na manuální zručnost, proto jsme se rozhodli, i vzhledem k tomu, jak byla zaměřená dotační výzva, snažit se děti přivést blíže k řemeslům,“ vysvětlil Polák. Projekt Cesta do školy pak zahrnuje kromě oprav další části dílen také modernizaci kuchyněk. Dále bude upraveno venkovní prostranství školy v okolí budovy A. Cyklostezka mezi Lubnou a Rakovníkem vznikne nejdřív v příštím roce Přečíst článek › Finišuje projekt v Čisté Podobným směrem se vydali na ZŠ a MŠ Čistá. V současnosti zde finišuje projekt Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd. Na projekt byla škole poskytnuta dotace ve výši 5,7 milionu korun. Spoluúčast obce činí pět procent. Projekt přinese vybudování nových odborných multifunkčních učeben. Půjde o školní dílny, cvičné kuchyně a počítačové učebny. Dále se počítá s vybudováním vnějšího bezbariérového přístupu k budově školy a sociálního zařízení pro zdravotně postižené. Vysazena bude i nová zeleně a chystají si i venkovní úpravy areálu školy. Slavnostní otevření zrekonstruovaných učeben je naplánováno na 20. března. KRIMI MIX: Další krádeže v okolí Řevničova. Po naftě zmizelo 12 tun kolejnic Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu