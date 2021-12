/FOTOGALERIE/ Celkem šest lokalit plánuje revitalizovat vedení městyse Mšec. Nyní se začnou zpracovávat architektonické studie.

Městys Mšec chystá revitalizovat šest lokalit. | Foto: Deník/Josef Rod

„Zastávám takový názor, že revitalizace městyse by se měla řešit jako celek. Jedná se o vzhled Mšeci na další desítky let dopředu. Příkláním se k tomu, aby se to nechalo na odbornících, kteří mají mnoho zkušeností a dokáží navrhnout, co se na konkrétní lokalitu hodí,“ pronesl starosta Mšece Jiří Loskot.