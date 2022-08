Muže, který zanechal dopis na rozloučenou, se nepodařilo najít včas

Ten nejsmutnější konec mělo v pondělí pátrání po muži středního věku z menší obce na Rakovnicku. Policisté ho začali naléhavě hledat dvě hodiny po půlnoci poté, co co se jim ozvala manželka pohřešovaného. Do telefonu jí řekl, že na balkonu nechal dopis na rozloučenou. Pak už mu zavolat nebylo možné.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv