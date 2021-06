Může se sázet. Lipová alej na cyklostezce z Rakovníka do Olešné dostala zelenou

/FOTOGALERIE/ Cyklostezka z Rakovníka do Olešné je Rakovničany jednou z nejvyhledávanějších cest v regionu. V parných letních dnech ovšem chybí možnost schovat se do stínu, neboť první stromy se nacházejí až na Jíláku. To se ovšem ještě letos změní, neboť rakovničtí zastupitelé na svém posledním zasedání schválili výsadbu lipového stromořadí podél cyklostezky.

Cyklisté vyrazili na cyklostezky. | Foto: Aneta Kochová

Projekt byl přihlášen do druhého ročníku participativního rozpočtu města, na který je alokovaná částka ve výši jednoho milionu korun. Jednalo se sice o jediný projekt, což ovšem neznamenalo, že bude automaticky schválen. „Projekt musel splnit veškeré podmínky, které jsou v rámci rozpočtu nastaveny. Musel získat minimálně sto pozitivních hlasů, jinak by mohl být radou vyřazen. To se ovšem nestalo, veškeré podmínky byly splněny, a to včetně hodnoty projektu, která nepřesáhla půl milionu,“ konstatoval Ivo Trešl, rakovnický radní a také garant participativního rozpočtu. Zeleň na Šamotce zůstane zachována, ujistilo vedení Rakovníka Přečíst článek › Hlasování se letos v březnu uskutečnilo vzhledem k epidemiologické situaci pouze elektronicky. Projekt, jehož náklady byly vyčísleny na 475 tisíc korun, získal celkem 286 pozitivních hlasů. Rakovnický starosta Luděk Štíbr rovněž nevyloučil možnost zřízení odpočinkového místa. S rozšířením zázemí sportovní klub Mek Gym napoprvé neuspěl. Naděje přesto žije Přečíst článek › „V projektu sice lavičky nejsou uvedeny, ale v případě, že o to bude zájem, tak pro ty, kteří se budou chtít kochat pohledem na Rakovník, tam můžeme lavičky umístit. S tím by samozřejmě souviselo i umístění odpadkových košů,“ doplnil starosta.