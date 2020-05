Zatímco jindy by muzeum v Lužné u Rakovníka mělo za sebou již několik významných akcí a jezdily by sem parní soupravy z Prahy třeba k příležitosti konání Knížecích velikonoc na hradě Křivoklátě, letos je vše jiné. Stejně jako ostatní muzea, i to železniční letos poprvé otevře až nyní v květnu.

„Železniční muzeum otevřeme pro veřejnost hned v pondělí 11. května a otevřeno budeme mít sedm dní v týdnu. Do začátku prázdnin budeme mít otevřeno v pracovní dny od 9.30 do 15 hodin a o víkendech od 9.30 do 17 hodin. O prázdninách pak rozšíříme otevírací dobu do 17 hodin na každý den,“ sdělil Deníku Miloslav Kothera, ředitel Centra historických vozidel Českých drah.

Návštěvníci se vrátí do dob páry

Pracovníci muzea připravili na víkendy také interaktivní ukázky provozu parních lokomotiv. „Pro dva nejbližší víkendy jsme připravili zatopení parních lokomotiv. Návštěvníkům tak názorně ukážeme, jak vypadal provoz v době páry a co všechno je třeba udělat, aby parní lokomotiva byla připravena na svou službu. O víkendu 16. a 17. května to bude mašinka 354.195 s přezdívkou „Všudybylka“. Je to mašinka z roku 1925, která se uplatnila v mnoha koutech naší země a vozila osobní vlaky a na vedlejších tratích i rychlíky,“ upozornil na program na nejbližší víkendy Miloslav Kothera a zároveň dodal informace k programu dalšího víkendu.

„O tomto víkendu v depu zatopíme lokomotivu 414.096 s přezdívkou „Heligón“, kterou jsme představili během loňské muzejní sezóny. Vyrobená byla v roce 1906 a dnes představuje jednu z nejstarších provozních lokomotiv v Evropě. Vidět odfukovat kouř a páru tuto více než stoletou babičku je skutečně neobvyklý zážitek,“ doplnil Miloslav Kothera.

Během nouzového stavu se pustili do oprav

Ani další muzea nezůstanou pozadu. Už v úterý by se měly otevřít brány Muzea T. G. Masaryka v Lánech. „Od 12. května pro vás znovu otevíráme naše výstavy a expozice. S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v našich budovách dodržovat stanovené hygienické podmínky. Návštěvníci používají po celou dobu návštěvy muzea ochranu obličeje (roušku, respirátor), návštěvník provede u vstupu dezinfekci rukou a mezi návštěvníky jsou udržovány odstupy nejméně dva metry s výjimkou členů domácnosti,“ informuje muzeum.

Muzeu zároveň dobu nouzového stavu využilo k dohnání restů z let minulých, zejména pak k opravě historické dominanty města – Vysoké brány. „Po dobu nouzového stavu a uzavření objektů muzea pro veřejnost byly započaty dlouho plánované restaurátorské práce na schodišti a ochozu pozdně středověké dominanty městských hradeb. Práce se sice zřejmě protáhnou až do léta, ale věříme, že pozdější otevření této významné rakovnické památky bude kompenzováno prodloužením její životnosti tolik potřebnými opravami, které zabrání zatékání a ničení kamenných zdí vlhkostí,“ informovalo vedení muzea.