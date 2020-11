Městská knihovna v Rakovníku navíc od minulého týdne nabízí registrovaným čtenářům rozvoz knih až domů. Stejně jako v jarním nouzovém stavu, kdy nabízela shodnou službu asi dva týdny, tehdy byl však zájem chabý. „Bylo to tehdy opatrné, ale v posledních týdnech lidé hodně telefonovali, že nemají co číst, a tak mi bylo líto, že se děti nedostanou k povinné četbě a dospělí shánějí knížky různě po kamarádech. Chtěla jsem to mít potvrzené od hygieniků - a dostali jsme zelenou,“ vysvětluje ředitelka knihovny Milena Křikavová.

Konkrétní tituly si lze vybrat v katalogu knihovny na webu, čtenářům přitom poradí i knihovnice. Knihy je možné objednat vždy do středy, rozvážejí se každý čtvrtek od 10 do 12 hodin po Rakovníku a blízkém okolí, nejvýš do deseti kilometrů od města. Zájem o službu, za níž se hradí desetikoruna, podle Křikavové stoupá. „V minulém týdnu jsme rozváželi patnáct balíčků, v některém byly dvě tři knížky, v jiném deset. V tomto týdnu už jsme připravovali desítky balíčků,“ potvrzuje ředitelka knihovny a připomíná, že mezi čtenáři jsou všechny věkové kategorie.

Knihovna rovněž nabízí na svém webu čtenářům filmovou soutěž, rýsuje se i vánoční výstava.

V rakovnickém muzeu pokračuje podzimní vzdělávací cyklus živě vysílaných přednášek, zaměřený na čtyřsté výročí bitvy na Bílé hoře i šarvátky u Rakovníka, která jí přecházela. Na webu muzea lze zhlédnout například i výstavu Střední Čechy během stavovského povstání. „Stále doufáme ve vánoční výstavy. Zatím je instalujeme, a pokud by na ně lidé nemohli přijít, uděláme alespoň videoprezentaci. Také chceme předtočit Festival duchovní noci a následně vysílat na našich youtube kanálech,“ říká ředitelka muzea Magdaléna Elznicová Mikesková, podle níž v muzeu pokračují drobné opravy, revizní činnost a přípravy nových expozic, nezastavil se ani výzkum ve Zbečně.

V Kulturním centru v Rakovníku mají napilno hlavně dramaturgové, kteří stále přesouvají pořady a hledají nové termíny. Přeloženo je vše, co se mělo odehrát do konce roku, včetně recitálu Lucie Bílé. „Je to nepříjemné, některé akce jsme přesouvali třikrát, čtyřikrát a jsme připraveni i vracet peníze, protože nikdo neví, co bude. Možná se povolí kino, divadla máme nasmlouvaná, ale ta budou mít závazky všude jinde a nebude jednoduché nějaká po uvolnění sehnat. Celý letošní rok jsme přesunuli do prvního pololetí roku příštího, takže nové věci ani nevybíráme,“ říká ředitel kulturního centra Jiří Karel, který se obává dalšího rušení pořadů, ale i nízké návštěvnosti v případě, že by byly povoleny. „Je to složité, protože některé akce jsou finančně docela náročné. Dvě třetiny peněz na sebe vyděláváme právě z nich, třetinu dostáváme od zřizovatele. I provoz něco stojí. Domluvili jsme, že letošek překleneme s pomocí města, abychom mohli nějak fungovat, ale potřebujeme i diváky,“ dodává Karel.