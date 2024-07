Pro předplatitele

ČTK Josef Rod dnes 06:30

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vypořádalo téměř všechny připomínky k vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a do konce července chce návrh odeslat vládě. Na podzim by se jím měla zabývat Poslanecká sněmovna, řekl novinářům při nedávné návštěvě Křivoklátska ministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Záměr naráží na odpor řady starostů. Mají obavy z nárůstu turismu a tvrdí, že jim k parku chybí podrobné informace. Hladík to odmítá.