Na D6 se jedná o opravu celého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu mezi km 19,1 až 24,5 v délce 5 400 metrů. Práce omezí provoz pouze částečně. Během výstavby bude v úseku mezi přejezdy středního dělícího pásu v km 25,600 a 18,050 doprava kompletně převedena do jízdního pásu ve směru Karlovy Vary a vedena v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem ve směru na Karlovy Vary a jedním ve směru na Prahu s tím, že rychlost bude snížena na 80 km/h a v místech přejezdu středního dělícího pásu až na 60 km/h maximálně. Pravý pás dálnice směr Praha bude po celou dobu výstavby uzavřen.

„Každý den tudy projede na 20 tisíc vozidel, z toho nákladní doprava a kamiony tvoří přibližně čtvrtinu. Oprava D6 v uvedeném úseku bude zahrnovat zejména rekonstrukci vozovkového souvrství, obnovu nezpevněných krajnic, výměnu krajních svodidel a jejich doplnění. Součástí zakázky je rovněž obnova vodorovného a svislého dopravního značení, obnova odvodnění komunikace včetně rekonstrukce 5 propustků a 1 přesypaného mostu,“ popsal Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic.

Práce zahrnují i opravu mostu ev. č. 6-014A.2 na D6, přemosťujícího silnici III/2382 u obce Tuchlovice. Zároveň je předpokládáno kácení náletových dřevin.

Zhotovitelem stavby je společnost SILNICE GROUP a.s., která zakázku provede za téměř 100 milionů korun. „Uvedení opraveného úseku do plného provozu plánujeme do konce září,“ upřesnil Veselý.

Již delší je uzavřena silnice č. III/2279 v katastru Nesuchyně, rovněž z důvodu výstavby kanalizace a ČOV a práce potrvají do konce srpna. Objízdná trasa je po silnici č. III/2279 z obce Nesuchyně přes obec Milostín až Povlčína ke křižovatce se silnicí č. III/2278. Po silnici č. III/2278 se vydají řidiči do Svojetína ke křižovatce se silnicí č. II/227 a po této silnici budou pokračovat až ke křižovatce se silnicí I/6. Po této silnici až ke křižovatce se silnicí III/2279 a po této silnici zpět do obce Nesuchyně.

Zcela uzavřena je do konce roku také silnice č. III/2211 vedoucí z Hořesedel do Velké Černoci, neboť se pracuje na opravě mostu a přeložky silnice. Objízdná trasa vede z obce na křižovatku se silnicí č. I/6. Po silnici č. I/6 ke křižovatce se silnicí č. II/227. Odtud po silnici č. II/227 směrem do Svojetína, dále přes Velkou Černoc do Hořesedel.

Přes objížďku se dostanou řidiči směřující do Děkova z Karlovarské silnice. Pracuje se na mostě na silnici č. 2217, a to až do konce února příštího roku, a tak je třeba jet přes Hořovičky a Vrbice.

Od dubna do října je uzavřena také silnici třetí tříd č. 20212, která spojuje Zbečno s Újezdem nad Zbečnem. I zde se opravuje Masarykův most. Řidiči si najedou poměrně dost kilometrů, musí jet přes Křivoklát, Roztoky a poté odbočit směrem na Račice a následně znovu odbočit na Újezd.

Zcela uzavřena je, a to až do 31. března příštího roku obec Bukov, která se nachází poblíž spojnic I/6 a I/27 a do obce se lze tedy dostat z obou směrů, ovšem obec je jinak neprůjezdná.

Další uzavřenou silnicí je č. III/20114 v obci Velká Buková, a to z důvodu výstavby kanalizace a ČOV v obci. Práce budou probíhat až do 23. srpna tohoto roku. Objízdná trasa vede po „souběžné“ silnici č. III/20113.