Pondělní práce podle jeho slov začaly frézováním a tmelením povrchu v jízdním pásu směrem na Karlovy Vary, a to konkrétně v pravém jízdním pruhu dva kilometry za exitem 25 Tuchlovice – ještě během dne však přesunou do levého pásu pro směr jízdy na Prahu. Tam se v jednotlivých úsecích bude pracovat na opravách mezi kilometry 30,45 a 21,3 – tedy od Nového Strašecí zhruba po úroveň Kamenných Žehrovic.

„Celkem se zde jedná o deset úseků v pravém i levém jízdním pruhu vozovky, které si vyžadují provedení opravy – a na kterých se bude pracovat postupně,“ upřesnil Buček. S tím, že se začne u Nového Strašecí: mezi dálničními kilometry 30,45 a 29,9. Opatření budou stejná, jako byla na druhé straně dálnice: se svedením dopravy vždy do toho pruhu, kde se právě nepracuje. „Oprava povrchu vozovky je plánovaná do pátku; každý den v čase od 7.00 do 19.00,“ informoval Buček motoristy. Upozorňuje nicméně, že vždy bude třeba brát v potaz také postup prací a počasí.