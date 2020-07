První větší rekonstrukce se uskutečnila v roce 2011, kdy byly instalovány plastové mantinely a položen nový asfalt. Ten už byl po devíti letech opotřebený a tak se vedení klubu rozhodlo jít v trendu dnešní doby. „Plastový povrch má už dnes drtivá většina hřišť, možná devadesát procent, proto jsme zvolili tuto cestu, plast navíc znamená zvýšenou ochranu zdraví sportovců,“ vysvětluje předseda hokejbalového klubu Miroslav Tlustý.

Instalace multifunkčního plastového povrchu s poměrně netradičními barvami o výměře 1352 m2 začala v úterý a současně s ní se provádí také úprava mantinelů pro montáž povrchu. „V úterý nadzvedávaly mantinely, aby se mohly vyčistit, dodaly se tam podložky kvůli dilataci, aby plocha mohla pracovat. Do čtvrtka by měly být položené desky a v pátek, když bude dobré počasí, se bude lajnovat,“ přibližuje Tlustý, který také věří, že nový povrch přivede ke sportu další nadšence. „Máme muže, juniory, mladší žáky, přípravku a minipřípravku. Zájem o sport tedy je a tímto krokem by mohl ještě nadále růst,“ myslí si.

Náklady na materiál i práci vyjdou na zhruba sedm set tisíc korun. Město Rakovník uspělo v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje, který přispěje na instalaci částkou čtyř set tisíc korun. „Mělo se začít již v průběhu června, ale celé se to pozdrželo právě kvůli hlasování. Děkuji všem, co posílali hlasy, jsem rád, že se to podařilo a děkuji i městu za podporu,“ říká Tlustý.

Oprava šaten

Vedení klubu se správou majetku města rovněž připravuje studii na rekonstrukci šaten, z nichž některé mají ještě podobu z doby vzniku areálu. „Máme čtyři mládežnické týmy, jeden dospělý, nějakou fanouškovskou základnu, a tak vedle opravy šaten chceme rovněž rozšířit sociální zázemí. Zatím jsme měli jen dva záchody a čtyři šatny, což je prostě málo, navíc některé buňky jsou možná i z azbestu. Je zkrátka potřeba zázemí nějakým způsobem zkrášlit,“ vysvětluje předseda HBC Rakovník.

Náklady v tomto případě půjdou minimálně do stovek tisíc korun. „Netroufám si úplně odhadovat, kolik to bude stát. Zatím máme jen menší studii, ze které je patrné, že do areálu se prostory vejdou. Každá buňka ale bude jinak velká a vybavená, neboť i skupiny dětí jsou jinak velké, navíc u nás hrají i holky, takže řešíme i samostatné sprchy, určitě to bude nejsložitější část celé rekonstrukce,“ uvědomuje si Tlustý.

V areálu je i dětské hřiště, které po konzultaci se starostou města Luďkem Štíbrem, bude v době nepřítomnosti hokejbalistů pro veřejnost uzavřeno. „V Kladně, Berouně či Novém Strašecí, kde mají plast, areál také zavírají. Nemůžeme to nechat volně otevřené, jezdí tam pak děti na kolečkových bruslích a povrch by se poničil. Zatím ještě přesně nevím, v jakých časech bude hřiště otevřeno, vše je v jednání,“ nepředbíhá Tlustý.