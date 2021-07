Přesto počet lidí, kteří navštíví majestátní hrad, je o něco vyšší než v loňském roce. „O víkendu k nám dorazí v průměru mezi šesti sty a tisíci návštěvníky za den, ale nezáleží pouze, zda je pěkné počasí, ale také na akcích v okolí. Je ovšem spousta lidí, kteří nevědí, zda musí mít potvrzení o bezinfekčnosti, obávají se na hrad jít mezi ostatní turisty a často ani neví, jestli vůbec mohou,“ povšiml si kastelán hradu Petr Slabý.

Kvůli omezením doposud nebyl otevřen ani nový prohlídkový okruh od Masarykovi k Valdštejnům. „Nemůžeme spustit provoz naplno. I prohlídky jsou omezeny na maximálně třicet osob. Někdy pustíme prohlídku, která není naplněná a jsou v ní lidé, kteří se neprokáží bezinfekčností, jindy je plná a dalších dvacet lidí už se do ní nevejde. Předpisy jsou tak složité, že se v nich nikdo pořádně neorientuje, je to složité,“ pronesl kastelán.

Na Krakovci, kde nejsou kvůli otevřenému prostoru stanoveny striktní podmínky, je návštěvnost velmi slušná, podobná té loňské, která byla rekordní. „O víkendu je lidí trochu více, ale někdy přijde i dost lidí v týdnu. Nyní jsme tady měli poměrně dost skupin z táborů, což je moc dobře, že se i v této složité době najdou lidé, kteří sem váží cestu. Je to hodně i o počasí, když je špatná předpověď nebo je naopak tropické teplo, lidé si návštěvu rozmyslí,“ konstatoval kastelán Jiří Sobek.

Na hradě opět provádí i odsouzená Eva Pšeničková z drahonické věznice, které letos v listopadu vyprší trest. „Na začátku si Eva po delší době malinko zvykala, ale nyní už je jistější. Spolupráce vede k oboustranné spokojenosti a prospěchu, a tak se snažíme najít nástupkyni. Není to úplně jednoduché, laťka se v rámci možností nastavila vysoko, ale vypadá to slibně,“ pronesl Jiří Sobek. Vedle Evy pracují dvě odsouzené také v místní hospodě, kde pomáhají nejen v kuchyni, ale také s roznáškou občerstvení. „Pro holky je to jedině dobře. Jsou si vědomy možnosti, kterou dostaly a nechtějí zklamat,“ dodal kastelán.

Program na následující víkend:



Hrad Křivoklát

31. července - Hradozámecká noc

Lesk a bída královského hradu

Od 20 hodin můžete vstoupit do temných i do světlem prozářených prostor hradu. Čekají na vás jeho nejstarší části, kde si můžete užít jedinečnou atmosféru.

31. července a 1. srpna - Prázdninový víkend

10:00 – 16:00 Vystoupí Šermíři Tartas, taneční skupina Jahanara, vystoupení pro děti - Bára Ladrová.



Hrad Krakovec

31. července – Hradozámecká noc

19:00 - 20:00 hodin TRUBADÚRKA SAR: POUTNÍCI STŘEDOVĚKU - Středověké písně poutníků 12 - 14. století. Účinkuje Hana Sar Blochová: zpěv, gotická harfa, psalteria, flétny, perkuse

20:00 - 21:30 hodin Prohlídka s kastelánem

21:30 - 22:30 ZPĚV KRYSTALOVÝCH MANDAL - harmonizační multimediální koncert Projekce pohybujících se mandal z přírodních minerálů s živým zpěvem posvátných vokálů.