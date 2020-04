Zřícenina unikátního vrcholně gotického hradu Krakovec se už teď musí hlídat před náporem turistů. „Vzhledem k tomu, že se nám uvnitř zabydlují holubi, musíme pravidelně uklízet, ale také společně s pokladním a průvodcem hlídat objekt, protože turisté jsou naprosto neukáznění a někteří příliš jednodušší, že jsou schopni přijet s motorkou přes most až ke vratům a tam se vyfotit. Před dvěma týdny zkoušeli lidé lézt po stromech a dostat se na nádvoří, lezli i po hromosvodech,“ podivuje se nad chováním turistů kastelán hradu Jiří Sobek.

Ten již zahradil přístupovou cestou k hradu páskou a dokonce uvažoval i nad tím, že se uzavře celá oblast v okolí hradu. „V jednu dobu to bylo opravdu strašně, denně tu byly stovky lidí. Parkovali v lese, kde neměli stát a dělali si tu pikniky. Neustále jsem po nich pak sbíral odpadky a jejich odvoz stojí dost peněz. Na jednom místě před hradem se shlukovalo najednou třeba čtyřicet lidí a z nich jen desetina měla roušky. Ač si o nich myslím své, byl bych rád, kdyby se k nám nákaza nedostala. Naštěstí se to trochu uklidnilo,“ popisuje kastelán Krakovce.

Vzhledem k omezeným finančním možnostem se zde uskutečňují hlavně údržbové práce, podobně jako na nedalekém Křivoklátě. „Přípravu máme v podstatě hotovou, ale konečně jsme se dostali na úklid prostor a věcí, na které nebyl vůbec čas, protože máme otevřeno celý rok.Tady je tolik nahromaděných věcí, že na leccos jsme se ještě vůbec nedostali. Začínáme od toho nejmarkantnějšího a také jsme se snažili uklidit pozemky kolem hradu,“ přibližuje kastelán Petr Slabý.

Zaměstnanci si také vybírají dovolené a náhradní volna, neboť mají za sezonu nakupené přesčasové hodiny. A v minulém týdnu zde klempíři po silném větru spravovali poškozené střechy. „Část jich ještě zůstává, protože nám tady zůstaly kulisy z natáčení, které se nedokončilo a auto se nedostalo s plošinou ke střeše. Až to bude možné, dokončí se i ostatní střechy,“ vysvětluje Petr Slabý.

Jinak se ovšem na hradě nekonají žádné stavební akce. „Něco by se mělo dělat v průběhu sezony, ale zatím to nechci nijak komentovat. Nějaká malá údržba pravděpodobně proběhne, ale svépomocí a bude se týkat opravy omítek na hradní vyhlídce. Nebude to nějaká viditelná stavební akce,“ doplňuje křivoklátský kastelán.

Také na Hamousově statku ve Zbečně se dělají běžné údržbové práce, které se provádějí před turistickou sezonou, například byly vybíleny vnější spáry. „Maloval jsem zevnitř i zvenku, za chvíli začnou i zahradnické práce. Pro návštěvníky jsem připravil také výstavu keramiky, takže až se otevře, nebude to úplně prázdné. Nějaké omezení návštěvníků očekávám, ale vzhledem k tomu, že se tu kope kanalizace a nevím, jak to bude vypadat s kempy, takže asi tak velký nápor turistů nebude, ale uvidíme,“ sdělil správce statku Luboš Vokoun.

Jak prozradila Rakovnickému deníku mluvčí Národního památkového ústavu Jana Hartmanová, prohlídky se budou uskutečňovat za dodržování přísných hygienických pravidel.

„Návštěvníci budou mít povinnost nosit roušky a dodržovat dostatečné odstupy. Na každém objektu bude rovněž umístěn stojan s dezinfekcí, jejíž distribuci na objekty v současnosti zajišťujeme. Počet návštěvníků v jednotlivých skupinách bude regulován v závislosti na velikosti objektu,“ sdělila Jana Hartmanová.

Podle mluvčí NPÚ k zamezení kumulace velkého počtu lidí u pokladen a vstupu do objektů pomůže online prodej vstupenek na všechny objekty pod správou Národního památkového ústavu, který v testovacím režimu bude spuštěn právě 8. června.