Na kruhový objezd umístí sochu hlavy kelta

Nakonec bude. Novostrašečtí zastupitelé nakonec odsouhlasili záměr na vybudování a umístění keltské hlavy do prostor nového kruhového objezdu poblíž dálnice D6, a to i přesto že koncem září loňského roku tento návrh smetli ze stolu. Kritici záměru znovu připomínali, že by raději místo hlavy kelta viděli ve středu křižovatky znak města - tedy dvojité véčko.

Návrh na zkrášlení kruhového objezdu v Novém Strašecí. | Foto: Archiv MěÚ Nové Strašecí