Na lokálku z Rakovníka do Kralovic se po třech měsících opět vrací vlaky

Od soboty 26. března se po třech měsících opět vrátí osobní vlaky na trať z Rakovníka do Kralovic. Prodloužený Rakovnický rychlík z Prahy bude jezdit o víkendech a státních svátcích, a to až do konce října.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zuzana Škvrnová

O zachování lokálky stála řada obyvatel z obcí na dotčené trati. V čisteckém nádraží se rovněž uskutečnilo setkání s tehdejším ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a opozičními zástupci kraje, kteří vyjádřili podporu zachování lokálky. Nakonec Středočeský kraj v prosinci rušil objednávku pravidelné osobní dopravy se změnou jízdního řádu. V následujících sedmi měsících bude po trati jezdit Rakovnický rychlík, který musí kraj podle smlouvy uzavřené předchozím vedením platit. Zatímco dříve souprava společnosti Klub železničních cestovatelů Doprava (KŽC) končila po jízdě z Prahy přes Beroun v Rakovníku, nyní bude pokračovat až do Kralovic. PODÍVEJTE SE: Rakovnické děti přivítaly jaro. V potoce utopily tři Morany Z metropole vlak vyjede v 9.13 a v Kralovicích bude v 11.58, zpět jede ve 14.40, v hlavním městě bude minutu před půl šestou.

Společnost KŽC bude na trať každý víkend a státní svátek nasazovat soupravu složenou z lokomotivy 749 a vozů Bmx. Malé využití Středočeský kraj zde každodenní provoz zrušil nejen kvůli finančním úsporám, ale i malému využití vlaků, které nahradily autobusy. Současné vedení kraje objednalo vlak do Kralovic jako náhradu za zrušené spojení Čelákovice – Mochov. Smlouva uzavřená za vlády ANO 2011 je postavena tak, že se KŽC nelze do vypršení kontraktu zbavit. „Hledali jsme způsob, kde objednané kilometry využít bez zbytečných prázdných přejezdů, varianta rychlíku do Kralovic nám přišla jako nejvhodnější,“ uvedl v loňském roce radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN). OBRAZEM: Rakovnický koncert na podporu Ukrajiny. Vybralo se přes 40 tisíc korun Autobusová doprava bude kraj stát 3,4 milionu korun, za vlaky doposud zaplatil ročně 9,8 milionu korun.