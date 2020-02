V souvislosti s vítězstvím v anketě se v sobotu 23. května u Rakovnického potoka v Čermákových sadech uskuteční Alejová slavnost, kde budou vedle kulturního programu a stánkového prodeje zdravé výživy, předány ceny, diplom a odhalena pamětní cedule.

„Program se uskuteční v parku v altánku. Vystoupí zde děti ze ZUŠ, Sestry Havelkovy, budou zde rovněž skauti, stánky s biosýry a biomléky, zdravou výživou, bezobalových obchůdek, chceme to celé zaměřit na ekologii," upřesňuje Jan Mudra, který rakovnickou alej do ankety přihlásil.

Ten považuje vítězství v anketě za obrovský úspěch. „Tajně jsme doufali v první místo ve Středočeském kraji, ale tohle nás ani ve snu nenapadlo. Když jsem viděl, jak to sdílely stovky lidí na facebooku, lidé byli hrdí na naše město a náš úspěch se objevil i ve večerních zprávách, byl to úžasný pocit,“ sršel spokojeností. „Bez týmu lidí by to ale nešlo," zdůrazňuje Jan Mudra. „Já měl pouze nápad, Anna Habartová, která pracuje na odboru životního prostředí, sepsala text a můj další kamarád - profesionální fotograf Petr Růžek známý svými fotografiemi z přírody, alej nafotil,“ popisuje rakovnický zastupitel za Změnu pro Rakovník, která má ve svém programu právě péči o zeleň a životní prostředí.

Velkého úspěchu si cení i starosta Rakovníka Luděk Štíbr. „Těší nás, že rakovnická alej v této anketě zvítězila. Poděkování patří především občanům hlasující pro naši alej. Prvenství jednak přispívá k dobré prezentaci města Rakovníka a také je pro nás zpětnou vazbou, že vynaložená péče na údržbu aleje má smysl. Jedná se o nedílnou část města, kterou nejen kvůli jejímu stínu využívá spoustu občanů. Pro mě, jako rakovnického rodáka, je tato alej srdeční záležitostí,“ zdůrazňuje Luděk Štíbr.

Cena za vítězství

Za vítězství v anketě obdrží Jan Mudra a jeho tým věcné ceny v podobě odborných publikací a vstupů do botanických zahrad, ale také let balonem. „Co se týče cen, rozhodně si žádnou nenecháme. Publikace a vstupy věnujeme na soutěže, které pořádají různé školy, RAKOvčelařům nebo Klubu ochránců přírody. Hlavní cenu – let balonem, předáme někomu, kdo se o zeleň a životní prostředí v Rakovníku nejvíce zasloužil,“ přibližuje Mudra.

Rakovnický zastupitel také uvažuje o tom, že by přihlásil nějaký ze vzácných stromů na území Rakovníka či jeho okolí do soutěže Strom roku. „Původně jsem zamýšlel, že nějaký strom najdu ještě před anketou Alej roku, ale s paní Škoudlínovou ze životního prostředí jsme zatím na žádný vhodný nenarazili. Možná by se ale, třeba i v celém okresu, nějaký našel,“ přemítá Jan Mudra.