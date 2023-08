Podle mluvčí rakovnické radnice Kateřiny Hradilové by platební terminály měly být instalovány do konce prázdnin. „Nyní se řešil s bankou jejich pronájem, jednali jsme o podmínkách provozu. Už jsou objednané a čekáme na jejich dodání, během srpna by měly fungovat, o přesném termínu budeme občany informovat. Měly by být na občankách, cestovních pasech, matrice, živnostenském oddělení, zkrátka tam, kde je možnost platby,“ vysvětlila Hradilová.