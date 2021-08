/FOTOGALERIE/ Rakovničany zřejmě překvapilo, že se na Husově náměstí v Rakovníku před nedávnem instalovaly nové závory, které nahradily závory předchozí, pouze tři roky staré. Za dobu jejich provozu se totiž kupily poruchy.

Po třech letech se v centru Rakovníka měnily závory. | Foto: Deník/Josef Rod

Scanner například občas nenačítal poznávací značky, vše pak vyvrcholilo nefunkčností výjezdových závor. „Závory si v podstatě dělaly, co chtěly. Řešili jsme to s dodavatelskou firmou AS Parking, podle níž byl na stávající závory příliš velký provoz. A tak v rámci záruky a dobrých vztahů s městem nainstalovala zdarma novou generaci závor pro vysokozátěžový provoz. Nový model by měl být lepší a výkonnější,“ uvedl jednatel společnosti Údržba městských komunikací Rakovník Dušan Godeša.