Ovšem delší čekaní nebylo podle mluvčí rakovnické radnice Kateřiny Hradilové jen otázkou velkého náporu lidí. Úřad řešil také personální problémy, kdy byly tři ze čtyř úřednic nemocné.

Pomoc z Kladna i Slaného

„Požádali jsme o pomoc. Ze Slaného nám poslali jednoho úředníka a taktéž z Kladna. Ti nám jezdí na výpomoc jednou týdně mimo úřední hodiny. Nyní už by měla být personální situace na odboru dopravy lepší,“ konstatovala mluvčí Hradilová.

Větší nápor klientů je také způsoben rozvolnění místní příslušnosti, kdy do Rakovníka jezdí lidé z Berounska či Kladenska, kde mají již delší dobu spuštěny rezervační systémy a místní nechtějí čekat na vyřízení žádosti několik měsíců. „Třeba v Berouně je první volný termín v srpnu. Jsou ale lidé, kteří potřebují své záležitosti vyřídit hned a ví, že u nás si stoupnou do fronty, vystojí si ji, sice si zanadávají, ale vyřídí si to v ten samý den,“ upozornila Kateřina Hradilová.

Počet žádostí během pandemie ovšem stoupl i v dalších agendách úřadu. „Nechali jsme si udělat statistiku různých žádostí, které během covidu neskutečně narostly. Spousta lidí byla doma na home office a našla si čas nejen na uklízení, ale i na to, dát si do pořádku svoje dokumenty. Úřednice tedy měly během lockdownu ještě větší množství práce než normálně,“ konstatoval starosta Rakovníku Luděk Štíbr.

Zatím jen jeden den

Rezervační systém bude prozatím nasazen pouze pro agendy odboru dopravy. Dle zájmu veřejnosti se poté rozhodne, zda bude využíván i jinými agendami úřadu, například na evidenci obyvatel, na matrice a podobně.

„Jedná se o zkušební provoz. Zřejmě si vyčleníme jeden den v týdnu ze třech úředních. Rezervační systém bude nakombinovaný s vyvolávacím systémem, který necháme ve zbylých dvou dnech a bude určen především pro ty, kteří budou potřebovat vyřídit větší množství úkonů,“ vysvětlila mluvčí radnice.

Ve zbylých dnech tedy bude fungovat vyvolávací systém, který vydá za den jen určité množství lístků, aby byla jistota, že se dostane na každého. „Předtím se nám stávalo, že se na někoho, kdo stál frontu již nedostalo, proto v závislosti na délce úředního dne a počtu úředníků vyjede jen předem stanovený počet lístků,“ přiblížila další opatření Hradilová.