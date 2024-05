Hladina řeky Berounky bude zejména vlivem dotoku stoupat s možností překročení druhého stupně povodňové aktivity. Nejhorší situaci očekávají meteorologové během neděle a pondělí, kdy má řeka kulminovat.

close info Zdroj: Český hydrometeorologický ústav zoom_in Výstražné informace.

Voda se na Berounce v některých místech vylévat z břehů do okolní krajiny a obyvatelé jejího okolí by se měli připravit i na nebezpečí povodně. Především by se měli vyvarovat koupání, plavání či jízdy na lodi. Hrozí také pády stromů.