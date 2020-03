„Bohužel musím konstatovat, že lidé pobyty ruší, a to zejména ty, které měli naplánované v nejbližších čtrnácti dnech. Tedy v době, kdy mají prázdniny nejprve Rakovničtí a po nich hned Kladenští,“ potvrzuje Michaela Doskočilová z cestovní agentury Jedeme.cz. Podle majitelky agentury se jedná až o třetinu klientů. „Lidé se ptají i na pozdější odlety v dubnu, ale v těchto případech bývají klidnější a letenky nestornují,“ doplňuje Michaela Doskočilová.

Online reportáž Koronavirus 02.03. 08:47 Tématem jednání Bezpečnostní rady státu bude i zavedení domácích odběrů vzorků pro testování, jak o tom mluvil v uplynulých dnech premiér Andrej Babiš (ANO). Do Strakovy akademie se podle Prymuly dnes sjedou krajští epidemiologové a záchranáři, aby se na změnu v testování připravili. 02.03. 08:46 Náměstek ministra Roman Prymula při příchodu na Bezpečnostní radu státu uvedl, že vedle tří v neděli potvrzených případů lékaři nyní čekají na výsledky testů Íránky, která přicestovala a má příznaky nemoci. I Prymula se vyslovil pro pozastavení letů z postižených oblastí. Na jednání bezpečnostní rady byl pozván i zástupce Letiště Praha, se kterým bude vláda o možnosti zastavit lety diskutovat. 02.03. 08:35 Dnes ráno zasedá Bezpečnostní rada státu, která by měla rozhodnout o pozastavení letů z italské Lombardie. Zároveň by se mělo rozhodnout také o omezení závodů připravovaného Světového poháru v biatlonu, které se mají uskutečnit na Vysočině. 02.03. 08:20 Koronavirus je již i v Indonésii. Tamní vláda potvrdila první dva případy nákazy v zemi. Jde o dvě ženy - matku s dcerou, které byly v kontaktu s japonským občanem, jenž byl na koronavir pozitivně testován. Celá on-line reportáž ZDE

V některých cestovních kancelářích už lidé z obav před koronavirem ovšem ruší i letní dovolené. „Storna probíhají. Lidé se bojí, a to i potom, co se je snažíme uklidnit. Předpokládáme, že se situace zase vrátí do normálu. Přesto se stává, že nám klienti ruší dovolenou i na léto,“ uvedla Kristýna Nováková z cestovní agentury Invia Rakovník. Ta také potvrdila, že storna se týkají zejména evropských zemí. „Africké země, jako Egypt či Tunis, lidé moc neřeší,“ potvrzuje.

Řadu dotazů od občanů z obavy před koronavirem řeší i v cestovní kanceláří Kontakt na Husově náměstí v Rakovníku. „Klienti se hodně ptají a někteří v panice chtějí zrušit zájezd,“ řekl majitel CK Kontakt.

V některých cestovních agenturách zaznamenali zatím pouze řadu dotazů, jak v současné situaci postupovat, jako například v Cestovní agentuře Rakovník v Nádražní ulici nebo v cestovní agentuře Allegro v Novém Strašecí. „Lidé se ptají a ověřují si informace, které se dozví z médií. Zajímá je například, jak by to fungovalo, kdyby chtěli let rušit, podle čeho se postupuje. Co by je čekalo v souvislosti se zrušením, ale zatím nikdo žádnou dovolenou nezrušil,“ uvedla majitelka cestovní agentury Allegro v Nové Strašecí Ivana Kapková.

V severní Itálii byl před několika dny Lukáš Nový z Rakovníka, podle něhož je situace v Alpách bezproblémová. „Do neděle jsem byl v Anterselvě a tato oblast je podle mě naprosto bezpečná. Je zde spousta turistů, v penzionu bylo všechno v pohodě, restaurace jsou normálně otevřené, spousta lidí tam obědvá pospolu. Nikde nebyla žádná upozornění nebo nařízení, a to už ten blázinec v Lombardii a Benátsku byl," reagoval na dotaz Deníku Lukáš Nový, který paniku kolem koronaviru nechápe. „U nás jsou lidé zfanatizováni médii a třeba se bojí, že budou těmi, kteří to přinesou k nám do Čech. Jsem úplně naštvaný na ty, kteří říkají, že by se tam nemělo jezdit. Chřipka je podle mě mnohem horší, než koronavirus,“ kroutí hlavou Lukáš Nový.