Zda otevřít či ponechat mateřské školy i nadále uzavřené, o tom rozhodovali také rakovničtí radní na své poslední schůzi. Nakonec se rozhodli, že mateřinky se otevřou pro děti už nadcházející pondělí, tedy 11. května. Otázkou znovuotevření mateřských škol se jejich zřizovatelé začali zabývat od doby, kdy vláda začala postupně rozvolňovat přijatá opatření proti šíření nemoci Covid-19 a na otevření mateřinek začaly padat dotazy od rodičů.

„Rada města na své poslední schůzi konané ve středu rozhodla o obnovení provozu všech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Rakovník, a organizační složky Jesle Rakovník, s účinností od pondělí jedenáctého května,“ sdělil Deníku mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Mateřské školy se sice otevřou, ovšem ve zcela normálním provozu fungovat nebudou – kvůli jednotlivým opatřením bude například provoz časově omezen. „Vzhledem k situaci s pandemií Covid-19 (třídy se nesmí spojovat) bude provoz mateřské školy omezen na dobu od 7. do 16. hodiny. Rodiče předají při nástupu dítěte do MŠ podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které si mohou stáhnout na webových stránkách mateřské školy,“ píše rakovnická Mateřská škola Klicperova na svém facebookovém profilu.

Mateřské školy musí podle metodiky ministerstva školství odmítnout přijmout dítě, které má kašel, rýmu či jiné příznaky respiračního onemocnění. „Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře. Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků Covid-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne.

Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu,“ píše se v pokynech od ministerstva.

Na otevření mateřinek se chystají i v dalších městech či obcích na Rakovnicku. Ve stejný termín jako v Rakovníku se otevře například mateřská škola v Lubné, naopak v Novém Strašecí plánují mateřské školy otevřít až 25. května. V ten den by se do školních lavic měli vrátit žáci prvního stupně.

„Otevřeme všechny čtyři naše mateřské školy, ale uvidíme, jaký nakonec bude zájem ze strany rodičů. Pokud by byl nízký, nějakým způsobem bychom dále řešili provoz mateřinek. Nechci nyní ale předjímat,“ dodal Karel Filip, starosta města Nové Strašecí.