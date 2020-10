„Máme pro občany zřízenu linku pomoci,“ potvrdila Libuše Vokounová, starostka Křivoklátu, kde mohou lidé volat na stejné číslo jako na jaře a požádat například o donášku nákupu nebo vyzvednutí léků. „Samozřejmě záleží na domluvě,“ poznamenala starostka městyse, kde pomoc potřebným, ne-jen seniorům, ale i dalším rizikovým skupinám, zvládnou zařídit prostřednictvím zaměstnanců radnice.

„Máme také seznam dobrovolníků z jarní vlny, ale i tehdy jsme toho hodně zvládli vlastními silami,“ připomněla Vokounová. Zatímco na jaře se ale koronavirus radnici vyhnul, tentokrát to podle starostky vypadá jinak. Je tak možné, že se záhy zapojí i dobrovolníci.

V Rakovníku dosud potřeba služeb pro seniory nevyvstala. „Zatím ke mně nedorazily žádné požadavky na pomoc třeba ve formě nákupů, jak to bylo na jaře. Myslím, že se řada lidí víceméně už připravila a jsou schopni to zvládnout,“ uvedl starosta Luděk Štíbr. Pokud by se zájemci objevili, město je ochotno pomoci.

Ani služby případných dobrovolníků tak zatím nejsou v Rakovníku potřeba. Podle starosty ale z místní nemocnice přišel dotaz, zda by lidé neměli zájem podílet se na dobrovolnické práci.

V Novém Strašecí se o tématu bavili na krizovém štábu, který včera zasedal. „Hodně využívané je senior taxi, kterým se mohou senioři nechat dovézt k lékaři,“ vysvětlil starosta Karel Filip, o jakou pomoc mají místní lidé zájem. Po službě, která by zajistila dovoz nákupů nebo léků, v současné době poptávka není. „Pokud bude, zařídíme ji,“ řekl Filip.

Volání po podobných službách zatím nezaznamenali ani v Jesenici. „Máme pečovatelskou službu a dvě pečovatelky, které služby pro seniory zajišťují,“ připomněl jesenický starosta Jan Polák. Město má navíc i záložní kapacity v podobě dobrovolných hasičů. „Na jaře se rodiny hodně semkly a fungovaly, předpokládám, že na podzim to je podobné,“ poznamenal starosta.

Pomoc obcí lidem v době koronaviru



- řada obcí znovu aktivuje linky, kam mohou občané volat o informace nebo o pomoc



- někde čekají, jaká potřeba vyvstane a potom budou reagovat



- často vypomáhají zaměstnanci úřadu, nebo členové sboru dobrovolných hasičů



- vyloučená není pomoc dobrovolníků z jarních měsíců