Koalice SPOLU přesvědčila na Rakovnicku 5961 voličů (21,24 procent). Na bronzovém stupínku skončila koalice Pirátů a STAN, která získala 4575 hlasů, tedy 16,3 procent. Svobodu a přímou demokracii volilo 2629 lidí (9,37 procent).

Do Poslanecké sněmovny by se na Rakovnicku dostala i ČSSD, kterou volilo 1596 občanů (5,68 procent). O několik málo hlasů méně obdrželi komunisté - 1523. Přísaha brala 1488 hlasů a i jí by to stačilo v rakovnickém okrese k zisku mandátů.

Celkem volilo na Rakovnicku 28 269 voličů, volební účast tedy byla 64,32 procent. Dvacet čtyři hlasů bylo neplatných.