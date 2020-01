Síť cyklistických tras a stezek by se měla rozšířit o další dvě. Pracuje se na propojení města Rakovník s obcí Lubná, nová stezka by měla také propojit Rakovník s Kněževsí.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Podle informací z rakovnické radnice je výstavba cyklostezky mezi Rakovníkem a Lubnou, která by měla být dlouhá zhruba dva kilometry, v režii obce Lubná a měla by končit v blízkosti průmyslových hal firmy Valeo. Kromě toho se také intenzivně pracuje vybudování cyklostezky, která by měla spojit Rakovník a Kněževes. Kdy dojde k realizaci, není zatím zcela jasné. Vše je otázkou peněz.