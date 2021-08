Na dětském táboře v obci Soseň na Rakovnicku zasahovala v pondělí odpoledne záchranná služba. Účastníky tábora postihly zažívací potíže, zvraceli a měli průjem. Záchranáři ošetřili deset dětí, z nichž osm transportovali do nemocnic.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Do tábora v Sosni byla povolána záchranná služba v pondělí 23. srpna kolem čtvrté hodiny odpoledne. "Celkem bylo ošetřeno deset dětí, z nichž osm jich bylo transportováno do nemocnice v Kladně, Žatci a Fakultní nemocnice v Motole. Všichni byli ve stabilizovaném stavu, měli zažívací potíže, a to zvracení, průjem a teploty," uvedla mluvčí středočeské záchranky Petra Homolová.