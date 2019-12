Prioritně bude město čerpat „své” peníze, až poté bude využit úvěr. Výstavba by mohla začít, pokud vše půjde bez prodlev a odvolání, ke konci roku 2020.

Právě schválení stomilionového úvěru způsobilo roztržku uvnitř rakovnické koalice. Některým zastupitelům se nelíbilo nejen další zadlužování města, kromě toho požadovali mnohem větší debatu ohledně zmíněného projektu. „O zásadních investicích by měla panovat většinová shoda, nikoliv koaliční. Měli by s dostatečným předstihem být informováni občané,” sdělil koaliční zastupitel Sláva Vaic (ODS), který navrhoval stažení bodu o úvěru. Po více než hodinové debatě pak sám svůj požadavek stáhl.

Požadavek o stažení bodu o úvěru a tedy i o odložení výstavby víceúčelového studijního a společenského centra doslova zaskočil starostu města Luďka Štíbra (ODS). Zastupitelé totiž v září schvalovali střednědobý výhled rozpočtu, kde se s úvěrem počítalo.

„Projekt je tu od roku 2007, byl několikrát projednán a zatím jsem nezaznamenal žádný odpor. Co se týče dotací, v posledních letech nebyl vypsán žádný dotační titul, který by to to řešil. Budeme žádat o dotace z brownfieldu,” reagoval starosta. Ten zároveň upozornil, že město v dobré finanční kondici a navíc město má velmi výhodné podmínky úvěru. Jedná se o velmi výhodný úrok, který činí jednu setinu. Úvěr nemusíme i hned čerpat. Odložení o rok znamená nárůst ceny o zhruba 15 milionů korun,” sdělil starosta města. V současné době se hovoří o nákladech ve výši 150 milionů korun.

V současné době Městská knihovna Rakovník sídlí v budově Na Sekyře, kde je v pronájmu. Město zde platí nájemné ve výši čtyřicet tisíc korun. Podle starosty města existuje reálná možnost, že se knihovna bude muset z budovy nedobrovolně vystěhovat, jelikož vláda uvažuje o sestěhování úřadů. „Kam bychom knihovnu poté umístili?” ptal se starosta.

Město bude na realizaci studijního centra čerpat nejprve městské peníze, až poté budou použité peníze z úvěru. V příštím roce by navíc na účet města měly dorazit dotační peníze z projektů na školy, bazén a další. Celkově se jedná o částku zhruba 50 milionů korun.

Nové víceúčelové studijní a společenské centrum by mělo vzniknout místo tří budov na Husově náměstí v Rakovníku, kde kdysi byla školní jídelna - v současné době je objekt využíván pro družinu, jsou tu umístěné veřejné toalety. Projekt vznikl v roce 2007, byl několikrát projednán, mluvilo se o něm i v rámci veřejných debat. Největší byly ke skleněné fasádě prostřední části centra.