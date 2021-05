/FOTOGALERIE/ Ve středu 28. dubna byly zahájeny praktické maturitní zkoušky ve Střední zemědělské škole v Rakovníku. Studenti agropodnikání od ranních hodin absolvovali první část praktické zkoušky z informačních a komunikačních technologií a z poznávání. Ve čtvrtek čeká to samé chovatele, od 10. května začnou praktické zkoušky z odborných praktických předmětů na školním statku, v červnu pak ústní maturity.

Studenti SZEŠ Rakovník v rámci praktické maturitní zkoušky prokazovali své znalosti z informačních a komunikačních technologií a poznávání. | Foto: Deník/Josef Rod

„V první den skládalo zkoušku jedenáct studentů, jedna dívka byla ještě v karanténě. Ti jsou rozděleni do dvou skupin, a to jednak z organizačních důvodů, tak i vzhledem k epidemiologickým opatřením. Vzhledem k tomu, že studentům chybí praxe, musíme se na ni zaměřit trochu více. Proto ještě než budou skládat praktickou zkoušku na školním statku, budou mít praktickou výuku ve skupinách, aby se dostali do porostů, ke zvířatům, k technice a vše si zopakovali,“ nastínila Jitka Gregorová, zástupkyně ředitele SZEŠ Rakovník.