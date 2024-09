Oslavy 130 let muzea Nové Strašecí

KDY: 6. 9. 9:00

KDE: Muzeum Nové Strašecí

ZA KOLIK:

Rok 2024 je pro Muzeum Nové Strašecí rokem výjimečným, protože tato instituce slaví úctyhodných 130 let své existence. Toto významné jubileum se muzeujnice rozhodly oslavit společně s vámi, a proto si připravily pro návštěníky pestrý program plný zážitků. Lidé po celé dopoledne a odpoledne se seznámí s prací muzejníka a následně se v 17 hodin koná vernisáž.

Loučení s létem KDY: 6. 9. 18:00

KDE: Lesní divadlo Šanov

ZA KOLIK: The Smallpeople a Grippeds se rozloučí s létem!

Pohádkový les Rakovník

KDY: 7. 9. 14:00 - 17:00

KDE: Čermákovy sady, Rakovník

ZA KOLIK: zdarma

Na děti čekají pohádkové bytosti a plnění úkolů, za které dostanou odměny.

Zahrádky Zátiší KDY: 7. 9. 11:00

KDE: Zátiší, Rakovník - pět stanovišť

ZA KOLIK: 8. ročník sousedského multižánrového festivalu ZAHRÁDKY se koná na pěti zahradách v jedné rakovnické městské části. Čeká vás nabitý program s 11 interprety a cca stejným počtem vystavovatelů. Bude i Bakalář a víno a dobroty z Veselého krámku.

Punkáči u Jezzu Roztoky

KDY: 7. 9. 15:00

KDE: Kemp U Jezzu Roztoky

ZA KOLIK: 200 Kč

Zahrají kapely: Hrubá Banda, Bez pecek, DMK, Fabrika, Roztrhlej dedáč, Las Palmas.

Strašidelný les Krty KDY: 7. 9. 14:00 - 21:00

KDE: Krty

ZA KOLIK: zdarma Strašidelný les v Krtech se letos koná podeváté. Na trasu je nutné se zaregistrovat na místě. ZTP, sponzoři, děti v kočárku mají přednostní vstup na trasu na vyžádání. Občerstvení, WC, doprovodný program, stánky, hudba po dobu akce zajištěno. Vyhrazené nehlídané parkoviště pro návštěvníky.

Oslavy fotbalu SK Rakovník

KDY: 7. 9. 10:00

KDE: Fotbalový stadion SK Rakovník

ZA KOLIK:

Zápasy: U12 vs. Neratovice - 2.liga (H1)10:00 - U13 vs. Neratovice - 2.liga (H2)13-16 - Zápasy přípravek (H2)13-16 - Atrakce pro děti (H1)17:00 - Vyhlášení síně slávy! Od 17:10 - A tým vs. Doksy - 5.liga, 19:00 - CHACHA Band - živá hudba.

Novostrašecké posvícení

KDY: 7. - 9. 9.

KDE: Nové Strašecí

ZA KOLIK: Druhou zářiovou neděli se v Novém Strašecí tradičně koná posvícení. S ním je pravidelně spojen pondělní průvod o pěknou i řada výstav, která nebude chybět ani letos.

Krakovský pohár

KDY: 7. 9. 9:00 - 19:00

KDE: Sportovní areál Krakov

ZA KOLIK:

Koná se 3. kolo Rakovnické ligy v požárním útoku dětí a Krakovský pohár dospělých. Den plný akce a napětí. Dopoledne budou na programu dětské kategorie, odpoledne se pak utkají ženy a muži v Krakovském poháru dospělých v požárním útoku.