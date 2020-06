Obě zmíněné budovy se nacházejí na jedné z nejméně využívaných tratí Středočeského kraje Rakovník – Kralovice. „Jejich stav již neodpovídá požadavku pro současnou železniční dopravu, a to jak z hlediska situování, tak i rozsahu jejich potencionální využitelnosti. Vynakládání finančních prostředků není tedy z pohledu Správy železnic vzhledem k těmto informacím reálné,“ vysvětluje mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Správa železnic tedy jedná o postoupení budov všem orgánům, které se mohou k této situaci vyjádřit, včetně samospráv. Pokud žádná ze stran nebude mít zájem budovy odkoupit a realizovat zde nějaký záměr, který je zpracován ve vazbě na umístění v ochranném pásmu dráhy, dojde k jejich odstranění. „K dnešnímu dni žádný písemný doklad, který by vedl k jinému využití, neevidujeme,“ doplňuje Nela Friebová.

Obec Zavidov měla o budovu zájem zhruba před patnácti lety, ale jak uvedl zavidovský starosta David Bretšnajdr, jednání s Českými drahami tehdy nedopadla. „S Českými dráhami tenkrát nebyla žádná diskuze. Po letech se začal řešit havarijní stav budovy a od té doby byla situace taková, že to zabezpečí, nicméně odpověď zněla, prodej za nějaký obchodní tarif, milion byla nejnižší částka. Ta budova už je ale úplně bez hodnoty,“ vysvětluje David Bretšnajdr.

Podle zavidovského starosty není historický objekt v současné době pro jakékoliv využití. „Stav budovy je opravdu havarijní, jsou tam propadlé stropy, proto se také do rekonstrukce nikdo nehrne. Naše obec v posledních letech o objekt ani neusilovala a vůbec si nedovedu představit s Českými drahami jednat o nějaké rekonstrukci. Už když jsem jednal o zřízení obecního chodníku, táhlo se jednání minimálně rok,“ je rozhořčený zavidovský starosta.

O nádražní budovu nemá zájem ani obec Lubná. „My bychom samozřejmě chtěli, aby trať fungovala na Mladotice a aby České dráhy budovu opravily, ale že bychom budovu kupovali, to rozhodně ne. Máme dost svých objektů, úřad, školu, školku a finanční prostředky dáváme do těchto nemovitostí. Ale dávali jsme tip podnikateli, který nabízí byty k pronájmu a začal se o to zajímat. V jaké je to fázi, zda jedná o případném odprodeji, to v tuto chvíli nevím,“ sdělil starosta Lubné Pavel Soukup.