„Dvakrát už se to skoro vyhlásilo, ale vždy jsme to dokázali zastavit. Postoj naší obce se nezměnil a co mám informace od okolních starostů, většina obcí s národním parkem rovněž nesouhlasí,“ uvedla Iveta Kohoutová, starostka Karlovy Vsi, která by se měla nacházet přímo v centru národního parku.

Status národního parku má získat nejcennějších 117 kilometrů čtverečních, tedy zhruba 16 procent stávající chráněné krajinné oblasti. Podle starostky Karlovy Vsi ale zatím není jasné, kde přesně se má park rozkládat. „Máme jen mapu z roku 2015, tehdy ovšem měl být rozsah území menší. Myslím, že každá samospráva by měla vědět, jak konkrétně se jí to dotkne. O zastavení procesu jsme napsali dopis premiérovi Fialovi, psali jsme senátu. A zdaleka nejsme jediná obec,“ připomněla Kohoutová.

Část Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko by se měla stát národním parkem

V obci byla také v lednu vyhlášena anketa. Ze 134 místních lidí se většina, 103 obyvatel starších deseti, let staví proti vyhlášení, dva byli proti, jeden se nepřiklonil k žádné možnosti a patnáct lidí se nevyjádřilo. Podle tvrzení starostky ji zatím nikdo z ministerstva životního prostředí neoslovil, uskutečnila se pouze schůzka s představiteli kraje.

Na neinformovanost si stěžuje i starostka městyse Křivoklát Libuše Vokounová. „Navštívila nás krajská radní, ale nepřinesla žádné konkrétní podklady, pouze mapovala, jak se obce k záměru staví,“ uvedla.

Nesouhlas s vyhlášením národního parku

Také ona s vyhlášením národního parku zásadně nesouhlasí. „Zatím spousta lidí ani neví, že ministerstvo opět vyhlásilo tento záměr, ale z těch, co jsem se s nimi bavila, většina národní park nechce. Ještě ale plánujeme udělat besedu,“ konstatovala Vokounová.

Podle ní by národní park nic dobrého nepřinesl. „Jsou tu národní přírodní rezervace a chráněná krajinná oblast, které zajišťují dostatečnou ochranu přírody. Navíc Křivoklátsko nesplňuje první podmínku vyhlášení národního parku, a to že lesy a příroda jsou původní,“ uvedla. „Lesy obhospodařovali stovky let naši předkové, jedni z prvních byli Valdštejnové, nyní jsou ve správě Lesů ČR. Spousta zvířat se na toto území vrací, což je důkaz, že to dělají dobře, tak proč do toho zasahovat,“ poznamenala. Předpokládá, že by se do zásahové zóny rozšířily nepůvodní druhy fauny a flory a pestré druhy dřevin, které se tam léta pěstovaly, by zmizely.

Zamýšlený národní park by se měl dotknout také obcí na Berounsku. Jednou z nich jsou Broumy, kde žije téměř tisíc obyvatel. Broumský starosta Petr Jirka se obává, že s národním parkem by byl omezen přístup do lesů pro místní lidi, kteří jsou po okolí zvyklí volně chodit a přírodu respektují. Má za to, že vyhlášením parku by po celé lokalitě nebo v jejích částech byly jen vyznačené cesty, mimo které by nebylo povoleno se pohybovat.

Tuto obavu ovšem vyvrací ředitel Agentury ochrany krajiny a přírody František Pelc, podle kterého vyhlášení národního parku neznamená omezení pohybu místních ani turistů. V případě Křivoklátska by chráněnou zónou bez vstupu a bez zásahů zůstala dále Týřovská rezervace.

Obavy dotčených obcí vycházejí i z předpokladu, že by s národním parkem stoupl turismus, tedy mnoho parkujících aut, více odpadu, nápor v sezoně a prázdno mimo ni. Broumský starosta Jirka se domnívá, že by obec musela budovat i provozovat parkoviště, cesty, odpočinková místa nebo hřiště pro děti a další vybavenost, která na jejím území zatím není.

Podle ministerstva životního prostředí by vyhlášení národního parku oblasti pomohlo. Argumentací pro jeho vznik je lepší ochrana lesů, skal, údolí, kaňonu Berounky nebo desítek ohrožených rostlin a zvířat. Přispět má také k rozvoji celého regionu.

Snahou ministryně Anny Hubáčkové je před zahájením procesu vyhlášení představit záměr obcím. „Paní ministryně plánuje během února setkání v regionu. Chceme zodpovědět všechny otázky, uvést na pravou míru možná nedorozumění, najít konsensus. Debata s místními je pro nás klíčová. Teprve poté plánujeme záměr oznámit,“ uvedla mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová. Ze zákona by poté mělo následovat 90 dnů na připomínky, které pak bude ministerstvo vypořádávat.