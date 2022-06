Novostrašeckou základní školu nenavštěvují jen žáci, kteří ve městě mají trvalý pobyt, ale i ti, kteří jsou z tzv. školního obvodu, v tomto případě z Rynholce a Rudy. Dále jsou to pak děti, které zde bydlí, ale nemají trvalý pobyt, děti cizinců nebo děti bydlící v jiných okolních obcích. Aktuálně také školu navštěvuje více než 30 žáků z Ukrajiny. Poslední roky do prvních tříd nastupují 4 třídy prvňáků, zatímco odchází 3 třídy deváťáků. „A to jsou první třídy již v počtech blížící se maximální kapacitě,“ zdůraznil Filip.

V loňském roce došlo k administrativnímu navýšení míst na 920.

Kromě možnosti přístavby základní školy připadají v úvahu ještě další možnosti. Jednou z nich je, aby o stavbě základní školy uvažovala sousední obec Rynholec, a to v možnosti zajištění alespoň prvního stupně. Vedení obce se netajilo již před časem o záměru školní budovu vybudovat, chtělo na ni využít finance z prodeje pozemků, kde se měly postavit sklady, avšak z tohoto záměru kvůli odporu veřejnosti nakonec sešlo. Přesto tato varianta byla již projednávána s novostrašeckým starostou a s ředitelem základní školy Petrem Chocholou na rynholeckém zastupitelstvu. „Vedení obce přislíbilo, že se touto možností bude zabývat s tím, že vhodným obdobím pro další diskuze je po podzimních komunálních volbách,“ sdělil Filip.

Další možností je také výstavba nové základní školy. Nové Strašecí, Rynholec a Ruda mají v současnosti na jednu základní školu 7300 obyvatel a vzhledem k blízkosti D6 se dá předpokládat další demografický nárůst, zatímco v Rakovníku spadá na tři základní školy 5 až 6 tisíc. Ve městě se ovšem nachází ještě speciální škola.

„K výstavbě nové školy dříve či později stejně dojde, protože se předpokládá, že s rozvojem města a případně okolních obcí bude počet lidí zde žijících narůstat a bude se navyšovat kapacita základního školství,“ potvrdil si novostrašecký starosta.

Ten si uvědomuje, že ať bude vedení města po komunálních volbách v jakémkoliv složení, tento problém bude muset řešit, a to poměrně intenzivně. „Nelze se spoléhat na to, zda se v Rynholci rozhodnou pro stavbu nové školy a ani my nevidíme v současné době prostor pro novostavbu. Jako optimální se nám jeví realizace přístavby patra základní školy a využití půdních prostor nad objektem stávajícího gymnázia, kde již jeden návrh možného využití dokonce existuje,“ uzavřel Filip.